Bauernzentrale: Aufstieg und Fall eines Imperiums

Die Bauernzentrale prägte die Luxemburger Landwirtschaft über Jahrzehnte, als Interessenvertretung der Bauern und als wirtschaftlicher Akteur am Agrarmarkt. Zuletzt verlor sie aber deutlich an Einfluss.

Die letzten Wehrmachtsoldaten sind noch im Land, als sich am 16. November 1944 in der Abgeschiedenheit des Schleiderhofs in Cruchten 18 Männer treffen, um einen Verband zu gründen, der in der Nachkriegszeit die Interessen der Bauern vertreten soll. Treibende Kraft ist Mathias Berns, der aus der Letzeburger Bauernzentrale in den nächsten Jahrzehnten eine mächtige, nahezu unumgängliche Agrarorganisation schmiedet, die auch handfeste wirtschaftliche Interessen verfolgt.



Es gibt zu dem Zeitpunkt eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Genossenschaften und Vereinigungen, doch sie haben alle einen zweckgebundenen Auftrag: Es gibt Lokalvereine, Molkerei- und Zuchtgenossenschaften ...