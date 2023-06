Investitionen von 1,5 Milliarden Euro stehen in den nächsten Jahren im Spitalsektor an.

Ausbau der Kliniklandschaft

Bau des Südspidol verzögert sich weiter

Annette WELSCH

Die Investitionen in den Spitalsektor bleiben beträchtlich. 1,23 Milliarden Euro wird allein der Staat in den nächsten Jahren in diverse Bauprojekte im Gesundheitswesen stecken. Weitere 250 Millionen muss die CNS beisteuern. Am Montag befasste sich die Budgetkontrollkommission im Beisein von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) mit der Finanzierung der einzelnen Projekten - so wie es seit einem verheerenden Spezialbericht des Rechnungshofs vorgesehen ist.

Das Südspital sucht einen neuen Partner Der Vertrag mit dem österreichischen Architekten wurde gekündigt. Das Projekt ist bereits 19 Monate in Verzug.

Dazu zählt auch der Bau des neuen Südspidol, der ursprünglich in diesem Jahr abgeschlossen werden sollte. Es rollten schon die Bagger, dann wurde vor zwei Jahren, im September 2021, dem Architekten, der ohnehin einen zweifelhaften Ruf genießt, gekündigt und der Vertrag mit der Planungsgruppe, die das Projekt begleiten sollte, aufgelöst.

Zwei Jahre, um neue Planungsgruppe zu finden

Die Auswahlprozedur für eine neue Planungsgruppe läuft noch immer, erfuhren die Abgeordneten nun von Paulette Lenert. „Es ist nicht so einfach, Partner zu finden, die sich bereit erklären, ein fertiges Projekt zu übernehmen und umzusetzen“, erklärt die Präsidentin der Budgetkontrollkommission, Diane Adehm (CSV). „Wann es mit dem Bau weitergehen könnte, wurde uns nicht mitgeteilt.“

Mit 433 Millionen Euro beteiligt sich der Staat an diesem Projekt, gut 44 Millionen wurden schon ausgegeben. Im Laufe des nächsten Jahres ist allerdings eine neue Einschätzung des nötigen Budgets vorgesehen. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass das 2018 verabschiedete Finanzierungsgesetz wahrscheinlich angepasst werden muss. Am Projekt selber müssen gegebenenfalls wohl nur kleinere Anpassungen vorgenommen werden, die dem medizinischen Fortschritt geschuldet sind.

An- und Ausbauten Kleinere Projekte sind: 19 Millionen Euro für die Vergrößerung der nationalen Jugendpsychiatrie am HRS auf Kirchberg, die fast abgeschlossen ist; 33 Millionen für den Anbau einer Tagesklinik sowie für Ein-Bett-Zimmer der Maternité G.D. Charlotte des CHL, das neue Mutter-Kind-Zentrum ist derweil fast fertig; 15 Millionen für die Modernisierung und Vergrößerung der Notfallambulanz und einen zweiten Scanner am Nordspital CHdN;

Projekte von mehr als 40 Millionen Euro, für die es ein Finanzierungsgesetz brauchte, sind: 55,6 Millionen für das neue Gebäude und die Renovierung der ZithaKlinik, die Anfang 2024 abgeschlossen sein soll und 556 Millionen Euro für das neue Zentral-Gebäude des CHL, dessen Planungsphase gerade abgeschlossen wird und das im Februar 2030 fertig sein soll.

Die künftigen Projekte

Geplante Projekte sind die neue Rehaklinik am Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP) in Ettelbruck, deren Bau 2027 beginnen dürfte - 182 Millionen investiert der Staat hier. Für die 40 Geriatriebetten, die im neuen Hôpital Intercommunal de Steinfort (HIS) entstehen sollen, sind 26 Millionen Euro vom Gesundheitsministerium vorgesehen, die 120 Pflegebetten dort gehen derweil auf das Konto des Familienministeriums. 2025 soll der Neubau beginnen.

Auch das HRS auf Kirchberg bekommt mehrere neue Bauten, darunter einen Turm und Erweiterungen bestehender Gebäude. Bislang wurden 2,8 Millionen Euro für Studien ausgegeben, 335 Millionen Euro sind der geschätzte Gesamtinvest. Für 19 Millionen Euro wird der Anbau 2 des CHL um vier Etagen in Modulbauweise erhöht, um die Kinderpsychiatrie verlegen zu können. Danach kann die Kinderklinik für zwölf Millionen Euro modernisiert werden.

Bekanntlich übernimmt der Staat 80 Prozent der Kosten für die Projekte im Gesundheitswesen, 20 Prozent trägt die Gesundheitskasse CNS.



