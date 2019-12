Bastogne en plein retour vers le futur

À l'occasion du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, des centaines de figurants ont participé ce week-end à la reconstitution de la dernière offensive du IIIe Reich face à l'avancée alliée. Découvrez les coulisses de cette bataille fictive plus vraie que nature.

À l'occasion du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, des centaines de figurants ont participé ce week-end à la reconstitution de la dernière offensive du IIIe Reich face à l'avancée alliée. Découvrez les coulisses de cette bataille fictive plus vraie que nature.

Le temps d'un week-end, plusieurs centaines de figurants se sont glissés dans la peau de soldats allemands et américains pour célébrer le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes. Une reconstitution grandeur nature à laquelle ont participé pas moins de 250 figurants.

Pour que la Bataille des Ardennes ne reste pas qu'un épisode de la Seconde Guerre mondiale résumé en quelques lignes dans un manuel d'histoire, des centaines de figurants ont participé ce week-end à la reconstitution de la dernière offensive du IIIe Reich contre l'avancée alliée.

Venus aussi bien d'Allemagne, de Belgique, des États-Unis, ou du Luxembourg, mais aussi de Pologne, de République tchèque et d’Espagne, ces combattants fictifs se sont glissés dans la peau des quelque 200.000 soldats allemands engagés par Hitler et des quelque 50.000 Anglais, Américains et Canadiens impliqués à partir du 16 décembre 1944 dans une bataille qui durera jusqu'au 25 janvier 1945.

13 75 ans après le début de l'offensive allemande dans les Ardennes, des centaines de figurants se sont glissés dans la peau de combattants dans les environs de Bastogne. Photo: Anthony Dehez

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 75 ans après le début de l'offensive allemande dans les Ardennes, des centaines de figurants se sont glissés dans la peau de combattants dans les environs de Bastogne. Photo: Anthony Dehez Le temps d'un week-end, ils ont adopté les conditions de vie des soldats de cet hiver 1944-1945... Photo: Anthony Dehez Que ce soit du côté allemand, que côté allié. Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Se déroulant sur le territoire de la commune d'Hardigny, la reconstitution respectait non seulement les conditions de vie des combattants mais aussi leur matériel et leur armement. Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez

Loin de se contenter d'un simple rassemblement d'amateurs de la Seconde Guerre mondiale, les célébrations ont également été marquées par la reconstitution de combats. Comme le 16 décembre 1944, l'offensive allemande est conduite par les blindés de la 6e SS Panzerarmee qui entendent percer les positions américaines et briser ainsi l'avancée des forces alliées.

Ayant réussi à prendre pied en Europe depuis le débarquement de Normandie en juin 1944, les forces américaines, anglaises ou canadiennes souhaitent rapidement, en cette fin d'année 1944, libérer le port d'Anvers. Un espoir qui sera contrecarré par la contre-attaque décidée par Adolf Hitler qui jette ainsi ses dernières forces dans la bataille.

3 Photo: Anthony Dehez

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez

Bien que supérieures en nombre, les forces allemandes se heurtent à une résistance des forces alliées, aidées par leur aviation. Après deux semaines de combat, la ligne de front est stabilisée. Il faudra tout de même un mois supplémentaire aux Alliés pour enrayer définitivement cette attaque, en raison notamment des difficultés d'approvisionnement des troupes allemandes.

Avec des pertes estimées à 85.000 hommes, mais aussi 800 avions et 700 blindés, l'Allemagne nazie ressort de cette bataille fortement affaiblie, puisque désormais dans l'incapacité de défendre son propre territoire sur deux fronts différents. Le front occidental, dirigé par les Américains, et le front oriental mené par les troupes soviétiques. Ce sont d'ailleurs ces dernières qui entreront les premières dans Berlin en avril 1945. La fin de la guerre, elle, ne sera effective que le 8 mai 1945 avec la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie.

14 Photo: Anthony Dehez

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez Photo: Anthony Dehez