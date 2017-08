VON BÉRENGÈRE BEFFORT



Noch ist der Verkauf von essbaren Insekten in Luxemburg verboten. Durch eine neue EU-Verordnung, die im Januar 2018 in Kraft tritt, könnte der Trend für knusprig aufbereitete Krabbelviehcher und Insekten-Burger aber bald die Regale der hiesigen Supermärkte erreichen. Doch wer will schon Insekten essen? Und ist das wirklich gesund?



Insekten mögen für Millionen Menschen in Asien und Afrika ganz bekömmlich sein, in der Redaktion des „Wort“ ließen sich nur wenige Freiwillige für einen Selbstversuch finden ...