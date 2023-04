Finanzministerin Yuriko Backes (DP) stellt Eckdaten des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms 2023–2027 vor und verteidigt die Tripartie-Beschlüsse.

Europäisches Semester

Backes: "Die Maßnahmen kosten, aber sie kosten nicht zu viel"

Annette WELSCH Finanzministerin Yuriko Backes (DP) stellt Eckdaten des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms 2023–2027 vor und verteidigt die Tripartie-Beschlüsse.

„Die Regierung hat konsequent Verantwortung übernommen“ - dieser Satz zog sich wie ein blauer Faden durch die Rede von Finanzministerin Yuriko Backes (DP): Am Dienstag stellte sie das Stabilitäts- und Wachstumsprogramm vor, das Ende des Monats nach Brüssel zur EU-Kommission geschickt werden muss und das sechs Monate nach der Vorstellung des Haushalts 2023 eine erste Zwischenbilanz erlaubt.

Zusammen mit den Sozialpartnern seien starke Entscheidungen getroffen worden, um die negativen Auswirkungen der Polikrisen auf das Land, seine Einwohner, Betriebe und deren Mitarbeiter zu begrenzen. Dank dieser Maßnahmen stehe das Land besser da als befürchtet - die Inflation ist die niedrigste in der EU und es wurden 2022 rund 17.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. „Ja, die Maßnahmen kosten, aber sie kosten nicht zu viel. Der Preis, nichts zu machen, wäre auf sozialer und ökonomischer Ebene viel höher gewesen“, befand Backes.

Dank der Weiterführung des Energiepreisdeckels werde die Inflation auch 2024 abgebremst und dank der Kompensation der dritten Index-Tranche Ende des Jahres für die Betriebe sowie durch die Anpassung der Steuertabelle die wirtschaftliche Aktivität unterstützt: 2023 wachse laut Statec das BIP um 2,4 Prozent und 2024 um 3,8 Prozent, um sich dann bis 2027 bei durchschnittlichen 2,6 Prozent pro Jahr einzupendeln. Diese Projektionen sind besser als vom Statec im Februar und auch vor sechs Monaten vorausgesagt.

Kein Naturgesetz, sondern gute Regierungsarbeit

Dass Luxemburgs Wirtschaft schneller wächst als im Rest der EU, sei „kein Naturgesetz“. Backes führt es auf das kombinierte Resultat eines gut aufgestellten Finanzsektors zurück, auf eine Wirtschaftspolitik, die auf Diversifizierung setzt, auf einen performativen Arbeitsmarkt und die Tripartite-Maßnahmen, die die Regierung im vergangenen Jahr auf den Weg brachte. Dadurch sinke auch die Inflation von 6,3 Prozent im Jahr 2022 auf 3,4 Prozent in diesem Jahr und 2,8 Prozent 2024, um bis 2027 bei 1,8 Prozent anzukommen. Der Statec rechnet dieses Jahr zudem mit einem Beschäftigungswachstum von 2,7 Prozent in Luxemburg, während es in der Eurozone kein Wachstum gebe.

Bekanntlich hatte sich das Haushaltsdefizit 2022 um mehr als 500 Millionen Euro verbessert, sodass strukturelle Steuererleichterungen im Rahmen des Solidaritätspak 3.0 möglich waren. Sie machen 2023 rund 300 Millionen Euro aus und ab 2024 460 Millionen pro Jahr. Trotz dieser Kosten wird sich laut Finanzministerin auch für 2023 das Defizit beim Zentralstaat von 2,8 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro verbessern.

2024 wird dann schlechter als angenommen, weil 354 Millionen Euro ausgegeben werden, um die Energiekosten zu deckeln. Zusätzlich spielt die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation um 2,5 Indextranchen. Alles zusammengerechnet kommt die Finanzministerin auf einen Gesamtkostenpunkt des Solidaritätspakets 3.0 von 425 Millionen im Jahr 2023 und 907 Millionen im Jahr 2024.

Mittelfristig muss das Defizit zurückgefahren werden, um sich den nötigen finanziellen Spielraum zu erhalten.

Das Defizit des Gesamtstaats steigt derweil von 1,2 Milliarden Euro (1,5 Prozent des BIP) im Jahr 2023 auf 1,5 Milliarden Euro (1,7 Prozent des BIP) im Jahr 2024 und sinkt dann wieder. „Wir haben das richtige Gleichgewicht gefunden zwischen dem, was möglich und was nötig ist“, betonte Backes. Es sollten aber keine weiteren Akzente zur Erhöhung der Staatsschuld gesetzt werden, mahnte sie. „Die Zinslast beträgt 128 Millionen Euro in diesem und 510 Millionen Euro im nächsten Jahr und zudem sprudeln die Einnahmen nicht mehr so, wie gewohnt.“ Mittelfristig müsste das Defizit zurückgefahren werden, um sich den nötigen finanziellen Spielraum zu erhalten.

Künftige Herausforderungen

Die Ministerin hob hier Herausforderungen hervor, wie bei der Sozialversicherung, wo sich der demografische Wandel zeigt: Der Überschuss sinkt von einer Milliarde Euro in diesem Jahr auf eine halbe Milliarde Euro 2024. Man wisse auch nicht, wie die Gesellschaftssteuern ausfallen werden, auf die man sich international einigen will, längerfristig werde der Klimawandel die Finanzen noch beeinflussen und sowohl in der Verteidigung als auch im Wohnungsbau stehen Ausgaben an.

„Die Unsicherheiten bleiben ganz groß und wir müssen mit hohen Investitionen das Land weiter auf künftige Herausforderungen vorbereiten“, mahnte Yuriko Backes. Sie erinnerte an die Investitionen in den Wohnungsbau in Höhe von 1,6 Milliarden Euro von 2022 bis 2026, damit mehr Wohnungen in die öffentliche Hand gelangen. „Wir kaufen massiv Wohnungen auf und strecken als Regierung die Hand aus, um zusammen Projekte zu realisieren. Das sind wir den jungen Menschen schuldig.“

Ich bin nicht bereit, mit Steuergeldern die Wohnungspreise künstlich hochzuhalten.

Sie appellierte an die privaten Bauherren, die derzeit auf ihren Projekten sitzen bleiben, „auf den Staat zuzukommen“, erteilte aber auch Forderungen eine deutliche Abfuhr: „Es ist nicht Aufgabe des Staates, den Promoteuren ihre Margen zu garantieren. Ich bin nicht bereit, mit Steuergeldern die Wohnungspreise künstlich hochzuhalten. Solidarität ist keine Einbahnstraße!“

