Drohender Konflikt in der Ukraine

Außenministerium ruft Luxemburger zur Ausreise auf

Volker BINGENHEIMER

Das Luxemburger Außenministerium rät wegen der politischen Spannungen mit Nachdruck von Reisen in die Ukraine ab. Wie das Ministerium am Sonntag mitteilte, sollen luxemburgische Staatsbürger die Ukraine so schnell wie möglich verlassen.

Da es immer weniger Flüge gebe, sollten sich Betroffene beeilen. Das Ministerium rät zudem, sich beim Außenministerium und der belgischen Botschaft in Kiew zu registrieren.

