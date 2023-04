Jean Asselborn, Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna und Spaniens Außenminister José Manuel Albares disktierten in Institut Pierre Werner.

EU-Rundtischgespräch

Chefdiplomaten werben für "selbstbewusstes" Europa

Ines KURSCHAT Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte wegen Lage im Sudan kurzfristig Treffen in Luxemburg ab.

Außenpolitik ist oft Krisenpolitik – das zeigte sich beim Rundtischgespräch über aktuelle Herausforderungen in der Europäischen Union mit Außenminister Jean Asselborn, Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna und Spaniens Außenminister José Manuel Albares, zu dem das Institut Pierre Werner gestern anlässlich seines 20-jährigen Bestehens geladen hatte.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte kurzfristig ihre Teilnahme am EU-Außenministertreffen in Luxemburg abgesagt und musste auch beim Gesprächsabend passen: Sie blieb in Berlin, um eine Lösung für die im Sudan festsitzenden deutschen Staatsbürger und das diplomatische Personal zu finden. Am Sonntag waren die ersten 100 Deutschen in einer Hauruckaktion von der Bundeswehr aus Khartum evakuiert worden und am Montag gelandet. Staatsbürger anderer Länder hatten nicht dasselbe Glück oder die Mittel und müssen weiter in der umkämpften Hauptstadt ausharren.



Anderes bestimmendes Krisenszenario, in Europa und auch während der einstündigen Gesprächsrunde in der Abtei Neimënster, war der Krieg in der Ukraine und die Sorge, dass Russland in China einen Befürworter und Ausrüster für seine imperialistischen Bestrebungen finden könnte. Immerhin hatte die Regierung in Peking den Einmarsch nicht verurteilt – etwas, das deutsche Außenministerin Baerbock bei ihrer Visite in Peking vor einer knappen Woche kritisiert hatte.

Nervosität und Misstrauen auf allen Seiten

Und der chinesische Botschafter Lu Shaye in Paris verstörte danach mit der Aussage, einige Länder der ehemaligen Sowjetunion hätten nach internationalem Recht keinen wirksamen Status. Es gebe „kein internationales Abkommen, das ihren Status als souveräne Nation festlegt“, antwortete Shaye auf die Frage eines Journalisten des französischen Senders LF1, ob er die Halbinsel Krim als Teil der Ukraine betrachte. Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning ruderte tags darauf zurück und bemühte sich um Schadensbegrenzung. „China respektiert den Status der früheren Sowjetrepubliken“, sagte sie bei der täglichen Pressekonferenz in Peking.

Doch Nervosität und Misstrauen bleiben. Es wäre „eine Katastrophe, würde sich China in Taiwan mit Gewalt einmischen“, so Jean Asselborn sinngemäß, der das Publikum daran erinnerte, dass China andere Interessen habe als Russland. „Das würde uns alle treffen.“ Durchs Südchinesische Meer bei Taiwan führt eine der weltweit wichtigsten Handelsstraßen; ein militärischer Konflikt in der Region oder gar Blockade würde die globalen Warenströme empfindlich stören.

Eine Position, die Frankreich teile, wie Catherine Colonna unterstrich: „China darf den Status quo in Taiwan nicht mit Gewalt ändern“, betonte die Außen- und Europaministerin. Sie sagte aber auch, dass die nationale Souveränität ebenso für die Chinesen gelte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte mit angeblich chinafreundlichen Äußerungen während seiner Peking-Reise in der zweiten April-Woche so manchen europäischen Partner verstimmt.

Für den spanischen Außenminister Albares ist die Kernfrage, die sich in Europa derzeit stellt: Welche Rolle sieht die EU für sich im Wettlauf der Weltmächte? Will es selbstbewusst mitentscheiden oder will es lediglich beobachten? Sein Blick auf die Corona-Pandemie ließ ihn, zumindest teilweise, optimistisch sein: Die Krise hätte sehr wohl Schwächen im Zusammenhalt der Europäischen Union aufgezeigt, aber auch „eine Rückkehr zu Werten wie Solidarität“, so seine Lesart.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sah drei dringende Baustellen in der EU: der europäische Binnenmarkt, der noch immer von zahlreichen „Hürden“ durchzogen sei, „die wir nicht schaffen abzubauen“. Der Schengenraum und die Freizügigkeit sowie ihre Absicherung durch die EU-Außengrenze - für Asselborn eine der größten Errungenschaften Europas. Und schließlich die Rechtsstaatlichkeit. Die EU sei nicht als „Superpower“ gestartet, sondern sei ein Produkt der Nachkriegsordnung und sei als ein Friedensprojekt gegründet worden, erinnerte er außerdem.



