Aus der Chamber

Außenminister aus dem CHL entlassen und direkt in der Chamber

Ines KURSCHAT Jean Asselborn ist nach einer schweren Grippe auf dem Weg zur Besserung und spricht im Parlament zu geänderten Abschieberegelungen.

Jean Asselborn ist nach einer schweren Grippe aus dem Krankenhaus entlassen worden und eine seiner ersten Amtshandlungen führte den LSAP-Außenminister in die Chamber. Obwohl er noch am Vorabend seine letzte Infusion mit Antibiotika bekommen hatte, ließ Asselborn es sich nicht nehmen, persönlich vor den Abgeordneten zu sprechen. Im Parlament wurden am Mittwochnachmittag unter anderem Präzisierungen der Abschieberegelungen verabschiedet.



Die Änderungen betreffen unter anderem den Schutz vor Abschiebung ins Heimatland von Drittstaatsangehörigen, die sich in Luxemburg ohne Aufenthaltstitel aufhalten, allerdings in einem anderen Mitgliedstaat internationalen Schutz genießen. Auch die „zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit“ wurden präzisiert, dies für Abschiebeverfahren von Unionsbürger, die seit zehn Jahren in Luxemburg leben, sich einer schweren Straftat schuldig gemacht und somit gegen die „Grundinteressen der Gesellschaft“ verstoßen haben.

Hass als erschwerender Tatbestand

Ebenfalls von den Abgeordneten verabschiedet wurde der neue erschwerende Straftatbestand der Hasskriminalität. Dieser soll gelten für Verbrechen, Vergehen und Übertretungen, die aus Hass gegen Personen begangen werden. So können beispielsweise antisemitisch, rassistisch, sexistisch, ausländer- oder queerfeindlich motivierte Straftaten unter den Begriff fallen, ebenso Straftaten gegen Mitglieder anderer gesellschaftlicher Gruppen wie Obdachlose und Behinderte.

