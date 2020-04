Außenminister Asselborn: "Wir haben gezeigt, dass es geht"

In Zeiten von Corona muss auch Außenminister Jean Asselborn zu Hause bleiben. Dennoch kann er diplomatische Erfolge verbuchen.

In Zeiten von Corona müssen auch Außenminister zu Hause bleiben. Untätig ist Chefdiplomat Jean Asselborn aber nicht. Er kümmert sich um luxemburgische Staatsbürger, die im Ausland gestrandet sind, und setzt sich dafür ein, dass die Schlagbäume an den innereuropäischen Grenzen wieder hochgehen. Er kämpft aber auch mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in den Lagern in Griechenland. Mit Erfolg.



Jean Asselborn, gestern traf die offizielle Zusage ein, dass zwölf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den Lagern auf den griechischen Inseln Lesbos und Chios nach Luxemburg kommen dürfen ...