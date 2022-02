Der 72-Jährige erhielt am Freitag ein positives PCR-Testergebnis und wechselt nun ins Homeoffice.

Außenminister Asselborn positiv getestet

(LW) - Außenminister Jean Asselborn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er weise leichte Symptome auf, teilte sein Büro am Freitagnachmittag mit. Der Minister sei bei sich zu Hause in Isolation. Asselborn habe den PCR-Test am Donnerstagabend durchführen lassen.

Der 72-jährige LSAP-Politiker ist laut Angaben des Ministeriums vollständig geimpft. Wo und wann er sich angesteckt hat, ist nicht bekannt.

Asselborn hätte am Freitag und Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen sollen. Zu dem Expertentreffen in der bayerischen Landeshauptstadt reisen 30 Staats- und Regierungschefs an, außerdem mehr als 80 Minister. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Krise zwischen dem Westen und Russland.

Asselborn ist nicht der erste Ansteckungsfall in der Regierung in den vergangenen Wochen: Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) wurde am 8. Februar positiv getestet. Am 27. Januar hatte es Sozial- und Agrarminister Claude Haagen (LSAP) erwischt.

