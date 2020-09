Ab Montag darf trotz der geltenden Einschränkungen jeder Luxemburger und Franzose, der weniger als 24 Stunden bleibt, wieder ins Saarland.

Ausnahmeregelung für Luxemburger: Kurze Einreise ins Saarland möglich

Rosa CLEMENTE Ab Montag darf trotz der geltenden Einschränkungen jeder Luxemburger und Franzose, der weniger als 24 Stunden bleibt, wieder ins Saarland.

Der saarländische Ministerpräsident, Tobias Hans, hatte es bereits am Dienstag nach dem Ministerrat angekündigt: Von Montag an soll der sogenannte „kleine Grenzverkehr“ ins Saarland trotz steigender Corona-Fallzahlen aufrechterhalten bleiben.

Konkret heißt das: Menschen aus der Großregion - in diesem Fall Luxemburger und Franzosen - können von Montag an, trotz der in Deutschland geltenden Einreise-Einschränkungen, wieder für ihre täglichen beruflichen, privaten und auch familiären Angelegenheiten wieder ins Saarland einreisen. Bislang galt diese Quarantäne-Ausnahmeregelung nur für Grenzpendler und Studenten.

Am Mittwoch bestätigte ein Sprecher der saarländischen Staatskanzlei dann gegenüber RTL, dass diese neue Quarantäne-Ausnahmeregelung nur für jene Menschen gilt, die weniger als 24 Stunden im Saarland bleiben wollen. Diese Personen müssen beim Einreisen dementsprechend auch keinen negativen Covid-Test mehr vorzeigen.

Regelung ausschließlich für das Saarland gültig

In Rheinland-Pfalz gelten jedoch weiterhin strengere Regeln. Wer von Luxemburg aus dorthin möchte, muss einen negativen Covid-Test vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Luxemburger, die keinen gültigen Test vorzeigen können, müssen in Quarantäne.

Deutschland stuft Luxemburg wieder als Risikogebiet ein Die Bundesrepublik Deutschland hat beschlossen, aufgrund der erhöhten Infektionszahlen der letzten Tage Luxemburg erneut als Risikogebiet einzustufen.

Am vergangenen Freitag hatte die Bundesrepublik Deutschland beschlossen, aufgrund der erhöhten Infektionszahlen der letzten Tage, Luxemburg wieder als Risikogebiet einzustufen. Diesbezüglich hat auch das deutsche Robert Koch Institut (RIK) ihre Liste der genannten Risikogebiete aktualisiert.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.