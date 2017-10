(ps) - Vilnius, 17 Uhr, ziemlich kalt, ziemlich windig, die Frisur hält. Großherzog Henri ist gestern zusammen mit Wirtschafts- und Verteidigungsminister Etienne Schneider in Vilnius vom litauischen Außenminister in Empfang genommen worden.

Auf dem Plan der dreitägigen offiziellen Visite, an der auch Außenminister Jean Asselborn und der Direktor der Chambre de Commerce Carlo Thelen teilnehmen, stehen neben diplomatischen und wirtschaftlichen Gesprächen (Teilnahme an einem Business Forum, Besichtigung eines Start-Up-Zentrums) auch der Besuch der 22 Luxemburger Soldaten, die seit Sommer in Litauen im Bataillon der NATO-Eingreiftruppe stationiert sind.