Residenzklausel abgeschafft

Ausländer können nun direkt an Kommunalwahlen teilnehmen

Frederik WEMBER Ausländer können nun auch ohne fünfjährigen Aufenthalt bei Kommunalwahlen in Luxemburg partizipieren, solange sie im Großherzogtum wohnen.

Bisher mussten Ausländer mindestens fünf Jahre im Großherzogtum leben, ehe sie bei Kommunalwahlen abstimmen und gewählt werden durften. Diese sogenannte Residenzklausel wurde am Mittwoch abgeschafft. Die entsprechende Reform verabschiedete das Parlament am Mittwoch im Zuge des vierten und letzten Teils der aktuellen Verfassungsreform.

Bei den nächsten Kommunalwahlen am 11. Juni 2023 können also alle Ausländer mit Wohnsitz in Luxemburg teilnehmen, unabhängig davon, ob sie aus einem EU-Land kommen oder nicht. Sie haben außerdem einen Monat länger Zeit, sich noch vor der Wahl in das Wählerregister eintragen zu lassen. So können sich auch kürzlich Zugezogene bereits im demokratischen Prozess engagieren. Gegen die Gesetzesreformen stimmte nur die konservative ADR.





