Die Grundsteuer in Luxemburg geht zurück auf die NS-Besatzungszeit. Parteien unterschiedlicher Couleur fordern seit Jahren, die Steuerzu reformieren. Passiert ist bisher nichts. Nun könnte ein Beschluss aus Deutschland Bewegungin die Sache bringen.

Aus gutem Grund: Warum ein deutsches Urteil Tragweite nach Luxemburg zeigt

Am Dienstag blickte ganz Deutschland gespannt nach Karlsruhe: Das deutsche Bundes-verfassungsgericht urteilte, dass die Grundsteuer verfassungswidrig sei. Die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke seien „völlig überholt“ und führten zu „gravierenden Ungleichbehandlungen“ der Immobilienbesitzer, so das Verfassungsgericht. Der deutsche Gesetzgeber müsse bis Ende 2019 eine Neuregelung schaffen.



Doch nicht nur in Deutschland gingen die Blicke gespannt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts – sondern auch in Luxemburg. Denn die Grundsteuer im Großherzogtum geht auf die NS-Besatzungszeit zurück. Das deutsche Gesetz mit der Berechnungsgrundlage der Grundsteuer des Oberfinanzamts Köln stammt von 1936 – mit der deutschen Zivilverwaltung wurde die Gesetzgebung im Jahre 1941 auf Luxemburg übertragen. Und als der Krieg vorbei und Luxemburg befreit war, blieb die NS-Gesetzgebung bestehen. Bis heute. Auch im Jahre 2018 wird die Grundsteuer in Luxemburg noch auf dem Einheitspreis von 1941 berechnet. Doch inzwischen haben sich Gemeinden und Städte im wachsenden Luxemburg deutlich verändert und damit auch die Werte von Grundstücken und Gebäuden.

„Die monatliche Handyrechnung vieler Bürger ist höher als die Grundsteuer für ihre Wohnung in einem Jahr.“



Für Gilles Roth kommt das Urteil wenig überraschend. Der CSV-Abgeordnete und Bürgermeister von Mamer verfolgt das Thema der Grundsteuer schon seit langer Zeit. In Deutschland seien Einheitspreis und Berechnungsgrundlage ebenso wenig zeitgemäß gewesen wie in Luxemburg. Und so fordert Roth: „Wir sollten das deutsche Urteil als Aufforderung sehen, unsere Grundsteuer endlich zu reformieren.“ Denn laut Roth entspreche die Steuer nicht mehr dem Gleichheitsprinzip der Verfassung – und ihr Wert sei zudem geradezu lächerlich gering. „Die monatliche Handyrechnung vieler Bürger ist höher als die Grundsteuer für ihre Wohnung in einem Jahr“, so Roth. Insgesamt beziffern sich die Grundsteuereinnahmen auf einen jährlichen Betrag von rund 35 Millionen Euro, bei Gemeindeeinnahmen von 1,8 Milliarden Euro. In Mamer macht die Grundsteuer laut Roth etwa drei Prozent der Finanzen aus.

Verpasste Reform

Die Versuche der Politik, die Grundsteuer zu reformieren, reichen bis in die 1990er-Jahre zurück. Und die Forderung steht seither regelmäßig in den Wahlprogrammen aller Parteien – von KPL bis CSV. Auch im aktuellen Koalitionsabkommen hat man sich erneut eine Reform vorgenommen. Vergeblich.

Schluss mit Sonntagsreden

Laut Eugène Berger, DP-Fraktionspräsident, soll die Reform an pragmatischen Gründen gescheitert sein. Man habe bei der Steuerreform erkannt, dass die Reform der Grundsteuer zu komplex sei, um sie kurzerhand umzusetzen. Um das Timing der Steuerreform vor den Wahlen 2018 nicht zu gefährden, habe man letztlich entschieden, darauf zu verzichten.

Das bestätigt auch Innenminister Dan Kersch (LSAP). Die zuständige Arbeitsgruppe hat laut Kersch „gute Arbeit“ geleistet, aber es sei aus „technischen Gründen“ nicht möglich gewesen, die Grundsteuer zu reformieren. Das sei „schade“, so Kersch. Doch: „Die nächste Regierung kann mit unserer Vorarbeit im Dossier weiterkommen.“

Politisches Minenfeld

Für Gilles Roth, der anfangs an der Arbeitsgruppe der Regierung beteiligt war, hat der schwierige Weg einer Reform jedoch vor allem politische Gründe. Das Thema der Grundsteuer sei in Luxemburg, einem Land mit 77 Prozent Wohnungsbesitzern, emotional äußerst behaftet. Das Dossier gilt als heißes Eisen, bei dem es für Parteien wenig zu gewinnen, jedoch viel zu verlieren gibt. Auch Roth wurde von seiner Fraktion in der zuständigen Arbeitsgruppe gebremst, nachdem er mehrere konkrete Reformvorschläge gemacht hatte. Deshalb sein Fazit: „Entweder es passiert im überparteilichen Konsens oder es passiert nichts.“

„In Luxemburg ist der Grund ein kostbares Gut, und deshalb sollte man ihn auch dementsprechend besteuern."



Das sieht auch Innenminister Kersch so. Die Reform könne nur parteiübergreifend stattfinden. dabei findet auch der Innenminister, dass der Einheitswert deutlich zu niedrig sei. „In Luxemburg ist der Grund ein kostbares Gut, und deshalb sollte man ihn auch dementsprechend besteuern.“ Er plädiert für eine Erhöhung der Grundsteuer bei gleichzeitiger steuerlicher Erleichterung der Haushalte. Mit dieser Forderung werde er auch in den Wahlkampf gehen.

Roth schwebt ein anderes Modell vor. Er will eine Bodenwertsteuer einführen. Bei einer solchen Steuer würde allein der Bodenrichtwert eines bebaubaren Grundstücks, d. h. die Wohnfläche zurate gezogen. Dieser wird praktischerweise vom Observatoire de l'Habitat und vom Bebauungsplan ermittelt. Der Erhebungsaufwand wäre für die Verwaltung also minimal. Zudem wäre in diesem Richtwert auch die aktuelle Wertentwicklung am Markt enthalten. Teure Grundstücke in zentralen Lagen würden stärker besteuert, Einfamilienhausgrundstücke auf dem Land dagegen weniger. Und das vollkommen unabhängig davon, wie die Flächen genutzt werden. „Eine ungenutzte bebaubare Fläche wird genauso besteuert wie ein Mehrfamilienhaus – nur der Bodenwert entscheidet.“ Roth erhofft sich als positiven Nebeneffekt, dass dadurch auch dichter gebaut wird.

Innenminister Kersch kann sich mit dessen Idee anfreunden – und findet es bedauerlich, dass die CSV Roth damals ausgebremst hat. Unter anderem deshalb würde die Reform der Grundsteuer auch 2018 wieder in allen Parteiprogrammen für die Nationalwahlen stehen.