Luc Frieden wurde am Samstag auf dem CSV-Konvent in Ettelbrück einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landeswahlen im Oktober gewählt.

CSV-Konvent

"Aus dieser Regierung ist die Luft raus"

Michèle GANTENBEIN Luc Frieden wurde am Samstag auf dem CSV-Konvent in Ettelbrück einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landeswahlen im Oktober gewählt.

„Méi no méi bewegen“ lautet das Motto der Christlich-Sozialen, mit dem sie in die Gemeindewahlen ziehen und ihre Präsenz in den kommunalen Schöffenräten steigern möchten. Die Kommunalwahlen sind ein wichtiger Gradmesser für die Wahlen im Oktober. Mit welchem Team die CSV in die Nationalwahlen ziehen möchte, will sie erst nach den Gemeindewahlen im Sommer bekanntgeben. Einzig der nationale Spitzenkandidat steht fest. 546 Delegierte haben Luc Frieden am Samstag auf dem CSV-Konvent in Ettelbrück einstimmig gewählt.

Damit ist eine weitere wichtige Hürde genommen und die CSV voll guter Hoffnung, dass das Superwahljahr 2023 ein gutes Jahr für sie wird. Der Weg dorthin war steinig. Nach den Wahlen 2018 lag die Partei am Boden. Enttäuschung, Unzufriedenheit und parteiinterne Konflikte machten sich breit. „Heute haben wir Ruhe in der Partei. Wir haben das Führungsgremium erneuert und verjüngt. Wir haben Wahllisten mit vielen jungen und dynamischen Kandidaten und vielen Frauen“, meinte Co-Präsident Claude Wiseler.

Das war auch die Meinung von Co-Parteipräsidentin Elisabeth Margue. „Wir haben in den vergangenen Jahren konsequent am Renouveau gearbeitet, viele junge Kandidaten in den Gemeinden positioniert. Sie sind Bürgermeister, Schöffen und Gemeinderäte. Auch im Parlament hat ein Renouveau stattgefunden.“

Sie ließ die gut 600 Anwesenden wissen, warum die Parteispitze sich für Luc Frieden als Spitzenkandidaten entschlossen hat. "Luc ist unaufgeregt, strahlt Ruhe aus und hat die Fähigkeit, komplexe Probleme zu analysieren, realistische Lösungen vorzuschlagen, Interessen abzuwägen und Entscheidungen zu treffen."

Nach zehn Jahren Gambia-Regierung sind die Probleme im Land nicht kleiner geworden, sondern größer. CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden

In einer gut 50-minütigen Rede skizzierte der 59-Jährige grob die politische Richtung, in die er die CSV bei den Wahlen führen möchte, und begann mit der Feststellung, dass vieles im Land nicht gut laufe: Immobilienpreise, die sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt haben, höhere Steuern, lange Wartezeiten in den Krankenhäusern, Betriebe, die sich nicht entwickeln können, Luxemburg als europäisches Schlusslicht in Sachen erneuerbare Energien. „Nach zehn Jahren Gambia-Regierung sind die Probleme im Land nicht kleiner geworden, sondern größer. Es ist Zeit, dass sich etwas ändert. Es ist Zeit, dass eine andere Politik in diesem Land gemacht wird und der Wechsel in der Regierung fängt heute hier an“, so Luc Frieden zu Beginn seiner Ansprache.

„Wir befinden uns in einer Krise, da muss man handeln“

Die Bekämpfung der Wohnungskrise gehört zu seinen Prioritäten. Sollte die CSV in die Regierung kommen, stehe in den ersten drei Monaten eine Logement-Tripartite an, um kurzfristig Maßnahmen zu beschließen, die den Wohnungsbau wieder ankurbeln. Steuerliche Maßnahmen wie die Erhöhung der TVA logement auf Zweitwohnungen und die rezent eingeführten Beschränkungen beim Amortissement accéléré müssten - zumindest übergangsweise - rückgängig gemacht werden. Innerhalb des Bauperimeters soll mit langwierigen Prozeduren und zusätzlichen Umweltstudien Schluss sein. „Wir befinden uns in einer Krise, da muss man handeln“, meinte Frieden.

Der automatische Index soll beibehalten, der Mindestlohn regelmäßig angepasst und Leistungen künftig sozial gestaffelt werden. Die Steuertabelle will Luc Frieden „von Zeit zu Zeit“ an die Inflation anpassen, die Mittelschicht steuerlich entlasten, den bürokratischen Aufwand für Betriebe um 20 Prozent reduzieren und generell für schnelle digitale Prozeduren sorgen.

Eine zweite Priorität sind steuerliche Maßnahmen, „die den Betrieben bei der digitalen und ökologischen Transition helfen“. Damit Luxemburg im Vergleich zum Ausland steuerlich attraktiv bleibt, soll darüber hinaus die Steuerlandschaft der Betriebe mittelfristig überarbeitet und der Körperschaftssteuersatz auf OECD-Durchschnitt gesenkt werden.

Ein Marshall-Plan für die Energiewende

Den Ausbau erneuerbarer Energien möchte Frieden dank eines Marshall-Plans mit schnelleren Prozeduren voranbringen, „um das Land gut für die Zukunft aufzustellen“. Zur Bekämpfung des Klimawandels benötige man eine positive, unterstützende Agenda, „und nicht jemanden, der verbietet und bestraft“, sagte Frieden. „Es liegt so vieles auf dem Tisch. Wir müssen es nur umsetzen.“

Der Staat muss nicht alles selbst machen. Luc Frieden

Weiterkommen müsse das Land auch im Bereich 5G sowie im Gesundheitssektor, in dem man private Initiativen außerhalb der Spitäler zulassen müsse, um ein gerechtes und innovatives Gesundheitssystem aufzubauen. Die CSV möchte generell mehr auf Privatinvestoren zurückgreifen, um das Land zu modernisieren. „Der Staat muss nicht alles selbst machen“, meinte Frieden. Projekte ließen sich zum Beispiel mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) umsetzen. „So können wir vieles realisieren, ohne Steuergelder dafür einzusetzen.“

Staatsverschuldung unter der 30-Prozent-Marke

Als Finanzminister stand Luc Frieden für eine vorsichtige Finanzpolitik, die damals unter anderem von der Opposition, aber auch von den Gewerkschaften als Austeritätspolitik bezeichnet wurde. Er sei kein Sparminister, meinte Frieden am Samstag. Sparen sei nichts Schönes. „Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen.“ Man müsse Prioritäten setzen - auch bei der Verschuldung. „Luxemburg hat heute die höchste Staatsverschuldung seit der Einführung des Euro, sowohl in absoluten Zahlen als auch prozentual zur Wirtschaftsleistung.“ Diese Progression gehe irgendwann schief und stelle eine große Gefahr für Luxemburg als kleine, offene Wirtschaft dar.

Ihr habt es in der Hand, einer Erneuerung von Blau-Rot-Grün die rote Karte zu zeigen und den Wechsel mit der CSV zu schaffen. Co-Fraktionschef Gilles Roth

Zum Schluss seiner Rede wartete Frieden mit der Feststellung auf, dass „aus dieser Regierung die Luft raus“ sei und sich etwas ändern müsse. “Ich möchte, dass die CSV stärkste Kraft im Parlament wird, dass sie wieder zurück in die Regierung kommt und dass es nach den Wahlen zu respektvollen Gesprächen mit den anderen Parteien kommt, wie es sich für eine Demokratie gehört.“

Co-Fraktionschef Gilles Roth zeigte sich überzeugt, dass es eine dritte Amtszeit von Blau-Rot-Grün geben wird, sollten die drei Parteien erneut mindestens 31 Sitze bekommen, und richtete mahnende Worte an die Parteimitglieder und Sympathisanten: „Ihr habt es in der Hand, einer Erneuerung von Blau-Rot-Grün die rote Karte zu zeigen und den Wechsel mit der CSV zu schaffen.“ „Wir wollen eine andere Politik“, sagte auch Co-Fraktionschefin Martine Hansen. „Mit Luc werden wir das schaffen“.

