Premierminister Bettel zieht erste Zwischenbilanz des Hochwassers mit Schadensschätzungen. Eine Analyse mit Verbesserungen wird in zwei Wochen vorgestellt.

Politik 2 Min.

Aus dem Regierungsrat

100 Millionen Euro für Überschwemmungsopfer vorgesehen

Annette WELSCH Premierminister Bettel zieht erste Zwischenbilanz des Hochwassers mit Schadensschätzungen. Eine Analyse mit Verbesserungen wird in zwei Wochen vorgestellt.

Es war am Mittwoch Premierminister Xavier Bettels (DP) erstes Pressebriefing nach seiner Covid-Erkrankung. Er ging vor allem auf die COVID-Situation und die Regierungsentscheidungen zu den historischen Überschwemmungen ein. „Wir hatten im Vergleich zu den Nachbarländern noch Glück, die traurige Bilanz dort zeigt uns aber, dass auch wir handeln müssen.“

Der Hohe Kommissar für die nationale Sicherheit arbeite derzeit noch an einer Analyse der Ereignisse - was gut lief und was verbessert werden muss, um künftig besser auf solche Ereignisse vorbereitet zu sein. „In zwei Wochen wird der Bericht fertig sein und dann dem Parlament und der Öffentlichkeit vorgestellt“, stellte Bettel in Aussicht.

Wie die GouvAlert-App beim Hochwasser versagt hat Die GouvAlert-App versagte vergangene Woche in einer Krisensituation. An einer Verbesserung der Warnsysteme wird seit letztem Jahr gearbeitet.

„Der Klimawandel ist Realität auch in Luxemburg, wir müssen reagieren und weiter präventive Maßnahmen ergreifen.“ Bettel erinnerte daran, dass die öffentlichen Konsultationen zum neuen Hochwasserrisikomanagementplan am 24. Juni begannen und noch bis zum 23. September laufen. Bereits im Herbst war eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, um die App GouvAlert zu reformieren. Künftig soll nun jeder eine SMS erhalten, um die Bevölkerung breit vor Katastrophen zu warnen.

143 Anträge von Privatleuten

Die Regierung hat auch entschieden, die staatliche Beihilfe für die Überschwemmungsopfer von 50 auf 100 Millionen zu erhöhen. Einer provisorischen Zwischenbilanz nach wurden 14 Millionen Euro bereits zugestanden und 49 Millionen sind beantragt.

Vianden nach dem Hochwasser: "Ganze Campingwagen angespült“ Seit vergangenem Montag sind Mitarbeiter der SEO dabei das Unterbecken des Pumpspeicherkraftwerkes in Vianden zu säubern.

Bislang wurden 143 Anträge von Privatleuten aus 30 Gemeinden eingereicht und es kommen täglich weitere Anträge dazu. „Das zeigt das nationale und bislang einzigartigen Ausmaß der Katastrophe“, betonte Bettel. Das Mittelstandsministerium erhielt 150 Anfragen von Betrieben. 16 Betriebe erhielten bereits Anzahlungen in Höhe von 600.000 Euro ausbezahlt. 17 Anträge werden noch bearbeitet. Im Landwirtschaftsministerium kamen 153 Anträge über geschätzte 1,65 Millionen Euro Hilfsgelder herein.

Die Schäden an den öffentlichen Gebäuden belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro und an den Straßen und Fahrradwegen auf geschätzte 16 Millionen. 4,8 Millionen werden wohl für die Schäden an den Kläranlagen und Kanälen anfallen. 66 Anträge auf spezielle Kurzarbeit wurden seit dem Hochwasser gestellt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.