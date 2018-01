(BB) - Ausschusspräsident Marco Schank staunt selbst nicht schlecht: " Seit dem zweiten Weltkrieg haben wir insgesamt 944 Petitionen im Parlament entgegengenommen. Rund 620 davon allerdings in den vier letzten Jahren".



Seit 2014 können die Bürger ihre Eingaben in elektronischer Form auf der Webseite des Parlaments einbringen. "Für die Antragsteller ist es einfach zu handhaben und Sympathisanten können das Bürgerbegehren vom Rechner aus unterzeichnen", erklärt sich der Präsident der Petitionskommission den hohen Zuspruch.

Das bei den Bürgern beliebte Mittel zur direkten politischen Teilnahme bedeutet für die Abgeordneten jedoch mehr Arbeit. Auch wenn eine Petition es nicht bis zum Quorum von 4.500 Unterschriften schaffen sollte. Denn vor der Unterschriftensammlung prüfen die Parlamentarier einige Bedingungen: Die Eingaben müssen einem kollektiven Interesse entsprechen und in der Ausrichtung sowie in der Formulierung weder beleidigend, noch diskriminierend sein. Und weiter soll das Anliegen der Bittschrift nicht bereits Anlass einer anderen Petition gewesen sein.

Zulässig, unzulässig



"Wenn ein Thema bereits in einer Petition behandelt worden ist, müssen 12 Monate vergehen, bevor das gleiche Thema nochmals aufgegriffen wird", erklärt Marco Schank.



Manche Fälle bringen die Abgeordneten und das Sekretariat des Parlaments dann ins Grübeln. So zum Beispiel bei zwei Bittschriften, die sich gegen Feuerwerke aussprechen. Die eine bezieht sich auf den Silvesterabend, die andere auf den Nationalfeiertag. "Eigentlich sind es zwei verschiedene Ereignisse, sodass beide zeitnah zulässig sind", befindet der CSV-Abgeordnete Marco Schank.



In der Form müssen die Bittschriften sorgfältig verfasst sein. Das lasse hin und wieder zu wünschen übrig, so Schank weiter. So auch bei den jüngsten Petitionen, mit denen die Abgeordneten konfrontiert waren:



Die Antragsteller der Bittschriften 937, 938, 939, und 942 werden gebeten, ihre Texte nochmals zu überarbeiten. Die Ziele und Begründungen sind hier nicht deutlich genug formuliert.

In der Petition 944 zur Kennzeichnung von Pestiziden bemängeln die Abgeordneten die Verwendung der "Ich-Form". Es gilt, Personalpronomen in der ersten Person zu vermeiden.

Die Petition 941 zur Pflegeversicherung greift ein Thema auf, das vor weniger als einem Jahr in einer anderen Petition behandelt worden war. "Wir lassen dem Antragsteller die damalige Antwort des Ministers zukommen. Sollte es noch Fragen geben, kann er eine andere Eingabe zu einem späteren Zeitpunkt einreichen", erklärt der Präsident des Petitionsausschusses. Ähnlich ergeht es der Bittschrift 940 über Urlaubstage im Privatsektor. Das Parlament hatte sich bereits in einer öffentlichen Debatte vor ein paar Monaten damit auseinandergesetzt.

Diese Woche schafft es also lediglich die Eingabe 943 zur neuen Unterschriftensammlung. Dabei geht es um die medizinischen Kontrollen, welche die Fahrtauglichkeit bestätigen.

Nachbesserungen an den folgenden Petitionen haben sich dann gelohnt: In den kommenden sechs Wochen werden sich die Bürger über die Fahrstrecke der Buslinie 16, sowie über Feuerwerk- und Knallkörperverbote äußern können.