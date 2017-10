(BB) - Hoffentlich gibt es den neuen Abfallplan von Umweltministerin Carole Dieschbourg nur in elektronischem Format. Denn die Regierung gibt sich umweltbewusst: Ressourcen sollen geschont werden. Einem Wegwerfwahn hat Blau-Rot-Grün den Kampf angesagt. Es gilt, möglichst wenig Abfall zu verursachen.



Luxemburg soll mehr auf den Umgang mit Lebensmitteln und Verpackungen achten. "Wir wollen zum Musterland in der Abfallvermeidung avancieren", so Premier Xavier Bettel nach dem Ministerrat am Freitag. Einige Ansätze sind so denn in den Kantinen und Schulen angedacht, um weniger Waren zu verschwenden.

"Wir wollen präventiv vorgehen, statt die Leute ex-post zu bestrafen", erklärte Bettel. Der neue Plan der Umweltministerin soll auf 250 Seiten eine Reihe Vorschläge aufzeigen. Dabei werden sowohl die Konsumenten als auch die Unternehmen in die Pflicht genommen.



Um wie viel Tonnen der Abfall reduziert werden soll, führte der Premierminister beim Pressebriefing allerdings nicht an.