(DS) - 2023 soll eine große nationale Gartenschau in der Hauptstadt stattfinden. Wie die Pressestelle der Regierung bekannt gab, hat das Kabinett am Donnerstag grünes Licht für das Projekt gegeben, dies nachdem zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden war.



Die „LUGA 2023“ ist eine Gemeinschaftsaktion des Landwirtschaftsministeriums, der Tourismusabteilung des Wirtschaftsministeriums und der Gemeinde Luxemburg. Auch die „Fédération horticole“ wird mit eingebunden.

Gratis und ohne Zaun



Wie Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) auf Nachfrage bestätigte, soll die Schau an mehreren Standorten in der Hauptstadt stattfinden, etwa in den Parks oder im Petrustal. Im Gegensatz zu den großen Gartenausstellungen im Ausland, soll die LUGA eine offene Veranstaltung werden, bei der kein Eintritt erhoben wird.



„Mit der Gartenschau wollen wir zeigen, dass Luxemburg mehr zu bieten hat als nur einen Finanzplatz. Luxemburg soll als modernes und attraktives Land dargestellt werden“, so Minister Etgen.



Die Ausstellung soll u.a. zu einer besseren Wahrnehmung der Produkte aus Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau beitragen und das Image der grünen Berufe verbessern. Es geht aber auch um Biodiversität und um Ökosysteme im urbanen Raum. Berücksichtigt werden aber auch Ideen aus der Rifkin-Studie wie etwa das „urban gardening“. Über den Weg der „LUGA 2023“ soll aber auch die kulturelle und touristische Vielfalt des Landes ins Schaufenster gestellt werden.