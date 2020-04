Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Mehrere politische Parteien überlegen, wann und wie sie ihre wegen dem Corona-Virus abgesagten Kongresse nachholen. DP hält noch an Datum Ende Mai fest.

Für gewöhnlich geben sich im März und April die Parteikongresse die Klinke in die Hand. Doch da man in Zeiten des Corona-Virus sowohl das inflationäre Berühren von Türklinken als auch große Menschenansammlungen meiden sollte, haben mit ADR, CSV, Déi Lénk und Déi Gréng vier von sieben in der Chamber vertretenen Parteien ihre Kongresse abgesagt, bei der DP steht die Entscheidung noch aus. Doch was sehen die Statuten der jeweiligen Parteien vor, bis wann sie ihre Kongresse nachholen müssen?

Die größte Oppositionspartei CSV wollte sich eigentlich am 25 ...