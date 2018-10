Wahlprogramme haben in Wahlkampfzeiten eine hervorgehobene Stellung. Darin formulieren Parteien ihre Selbstdarstellung. Nur welche Wörter benutzen sie dabei am häufigsten? In Wortwolken werden Begriffe sichtbar. Erstaunlich ist, was sich wiederholt und was nicht.

Politik 6 Min.

Auf welche Wörter kommt es an?

Christophe LANGENBRINK Wahlprogramme haben in Wahlkampfzeiten eine hervorgehobene Stellung. Darin formulieren Parteien ihre Selbstdarstellung. Nur welche Wörter benutzen sie dabei am häufigsten? In Wortwolken werden Begriffe sichtbar. Erstaunlich ist, was sich wiederholt und was nicht.

Wie erreicht man am besten seine Wähler? Wie und wann soll eine politische Botschaft verkündet werden? Das sind die Fragen, die bei jeder Wahl immer wieder neu gestellt werden. Das ist gleichzeitig auch eine Kunst, die wahlentscheidend sein kann.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang Wahlprogramme ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.