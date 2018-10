Wenn der Wohlstand in Luxemburg Bestand haben soll, dann muss die Politik auf Stein gebaut werden und nicht auf Sand, sagt Jean-Louis Zeien von der Vereinigung Justice et Paix Luxembourg. Und wer ein festes Fundament will, der muss auf Nachhaltigkeit setzen.

Auf Fels bauen, nicht auf Sand

Wenn der Wohlstand in Luxemburg Bestand haben soll, dann muss die Politik auf Stein gebaut werden und nicht auf Sand, sagt Jean-Louis Zeien von der Vereinigung Justice et Paix Luxembourg. Und wer ein festes Fundament will, der muss auf Nachhaltigkeit setzen.

(DS) - "Wir brauchen eine Politik, die sich in Wirtschafts- und Standortfragen resolut für Nachhaltigkeit und Menschenrechte einsetzt", fordert der Generalsekretär der Vereinigung Justice et Paix Luxembourg, Jean-Louis Zeien. Zeien liegt vor allem die Armutsfrage am Herzen. Die Wirtschaft wächst kontinuierlich, doch das Armutsrisiko wird nicht geringer, so seine Feststellung. Im Rahmen unserer Serie "Mein Wunsch an die neue Regierung" fordert Jean-Louis Zeien daher einen konsequenten Nachhaltigkeitscheck, nach dem Prinzip „Global denken, lokal handeln“.



