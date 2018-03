Auf den letzten Drücker

Um den Lehrermangel im Fondamental zu bekämpfen, wird der Stage entschlackt und das Referendariat auf zwei Jahre gekürzt. Doch für die Kürzung fehlt derzeit noch die gesetzliche Basis. Das setzt die Regierung unter erheblichen Zeitdruck.

„Wir sind etwas überrascht, dass das jetzt doch so schnell ging“, sagt David Moos, einer der Vertreter der Luxemburger Lehramtsstudenten. „Wir bekommen jetzt das, was eigentlich schon von Anfang an hätte sein müssen.“ Die Rede ist vom dreijährigen Stage, der für großen Wirbel gesorgt hatte.

Neben den Kursen und anderen praktikumsbezogenen Aufgaben waren es vor allem die zahlreichen Bewertungsmomente, die von den Referendaren als belastend empfunden wurden ...