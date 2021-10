Schüler und Lehrer sollen nachhaltiger essen. Am Dienstag wurde das neue Schulrestaurantkonzept "Food4future" vorgestellt.

Auf dem Weg zur ökologischen Schulkantine

In den Restaurants der Sekundarschulen quer durchs Land finden die Schüler und Lehrer seit der Rentrée ein stark verändertes Angebot vor. Das neue Konzept nennt sich „Food4future“. Ziel ist ein nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln. In den Schulrestaurants sollen vorzugsweise lokal und biologisch produzierte Lebensmittel angeboten und auf Fleisch und Fisch stärker verzichtet werden.

In der Praxis bedeutet das, dass seit der Rentrée die Hälfte der Menüs in den Schulrestaurants Fleisch oder Fisch beinhalten, die anderen 50 Prozent sind vegane oder vegetarische Menüs. Zudem werden bestimmte Lebensmittel gar nicht mehr angeboten, wie zum Beispiel roter Thunfisch, Scampi oder Avocados. Auch Früchte, die von weit her importiert werden, wie Ananas oder Bananen, wurden vom Speiseplan gestrichen.

Mit dem Konzept komme man der Nachfrage der Plattform „ClimateXchange“ nach, meinte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Dienstag bei der Vorstellung des Konzepts. In einem Austausch mit den Mitgliedern der Plattform sei die Forderung nach mehr veganen und vegetarischen Menüs, nach mehr Angeboten mit lokal und biologisch produzierten Lebensmitteln klar hervorgegangen.

Mit dem neuen Konzept möchte man die Umsetzung des Bioaktionsplans (PAN-Bio 2025) vorantreiben, wonach bis 2025 in allen staatlich subventionierten Kantinen 50 Prozent Luxemburger Produkte angeboten werden, davon drei Fünftel lokale herkömmliche Produkte und zwei Fünftel lokale Bioprodukte. Beim Fleisch wird darauf geachtet, dass möglichst alle Teile des Tieres verarbeitet werden.

Pilotprojekt „Veggie Monday“

In drei Schulen (Athénée, Michel Rodange und Aline Mayrisch) wird nach Allerheiligen der „Veggie Monday“ eingeführt. An Montagen gibt es demnach nur vegane oder vegetarische Angebote. Die Pilotphase dauert bis zu den Karnevalsferien, wird dann ausgewertet und gegebenenfalls angepasst und ausgedehnt.

Damit möglichst wenig Lebensmittel in der Tonne landen, soll das Bestellsystem erweitert werden, um sicherzustellen, dass jeder auch das Menü bekommt, das er haben möchte. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das Ziel, den Fleischverzehr auf 50 Prozent zu drosseln, unter Umständen nicht erreicht wird. Die 50/50-Regel ist nicht unproblematisch. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Fleischmenüs schon nach kurzer Zeit ausverkauft sind und manche Schüler trotz Vorbestellung nicht das Menü bekamen, das sie bestellt hatten, wie ein Schüler am Dienstag berichtete.

Auf ministerieller Ebene ist Restopolis für die Schulrestaurants zuständig. Restopolis-Chefin Monique Ludovicy zeigte sich zuversichtlich, dass die lokale Produktion ausreicht, um die gesteckten Ziele (drei Fünftel) zu erreichen. Weniger zuversichtlich ist sie bei den lokalen Bioprodukten. „Das geht nicht von einem Tag auf den anderen.“

Wie das neue Konzept ankommt und ob die Ziele erreicht werden können, bleibt abzuwarten. „Am Ende entscheiden die Schüler und Lehrer, was sie essen wollen“, so Ludovicy.

