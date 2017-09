(BB) - „Müssen wir die Flugkapazitäten so sehr ausbauen, dass fünf Millionen Passagiere befördert werden? Werden Google und ähnliche Unternehmen zum neuen Tanktourismus? Das sollte kontrovers diskutiert werden können“, stichelte Blanche Weber am Freitagnachmittag zur Eröffnung des neuen Oekofestivals.

Die herkömmliche Umweltmesse des Mouvement écologique wird nun als Oekofestival unter freiem Himmel in Pfaffenthal abgehalten. Beim Standort und bei den Ständen gibt es für die Besucher einige Änderungen. Für die Eröffnungsrede nahm die Präsidentin in gewohnt spöttisch-kritischer Manier die Politik in die Pflicht.



Bausch: Eine Geizgesellschaft



Minister François Bausch konterte: „Wir streben als Regierung keine fünf Millionen Passagiere auf dem Flughafen in Findel an“. Der Standort sei halt für Anflüge begehrt, und außerdem würden die Kunden selbst nach Billigflügen greifen. „Das ist das Ergebnis einer Geizgesellschaft“, sagte der Minister für Nachhaltigkeit. So einfach lasse sich der Politik nicht die Schuld zuschieben.

Dass Luxemburg mehr Debatten und Streitkultur braucht, machte Blanche Weber außerdem an der Wohnungspolitik aus. „Jeder Partei verspricht anlässlich der Gemeindewahlen etwas in der Wohnungsbaupolitik zu machen. Leider fehlen konkrete Aussagen.“



Besonders der Umgang mit leer stehenden Häusern und ungenutztem Bauland müsse verstärkt zur öffentlichen Diskussion stehen. Dabei gehe es besonders um die Anerkennung von Privatbesitz und ein Eingreifen zum Wohl der Allgemeinheit.