Am zweiten Tag seiner Spanien-Visite wurde Premier Xavier Bettel vom spanischen König Felipe empfangen.

Audienz beim König

(boy) - Einen Tag nach seinem Treffen mit dem spanischen Premier Pedro Sanchez stand für den Luxemburger Premier Xavier Bettel ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm seines zweitägigen Arbeitsbesuchs auf der iberischen Halbinsel. Er wurde vom spanischen König Felipe in Audienz empfangen. Das Treffen fand im königlichen Zarzuela-Palast am nordwestlichen Stadtrand von Madrid statt. Begleitet wurde Bettel von Bernardo de Sicart Escoda, dem spanischen Botschafter in Luxemburg sowie Michèle Pranchère-Tomassini, der luxemburgischen Botschafterin in Spanien.

Foto: SIP

Über den Inhalt oder die Länge des Gesprächs wurde derweil nichts bekannt. Spanien befindet sich bekanntlich momentan in einer schweren politischen Krise. Premier Sanchez hat am Freitag vorgezogene Parlamentswahlen für den 28. April ausgerufen.