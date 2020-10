Bildungsminister Claude Meisch und der Geschichtslehrerverband ALEH reagieren auf die Ermordung des französischen Lehrers.

Auch Luxemburg trauert um Samuel Paty

(jt/dpa) - Die Ermordung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty am vergangenen Freitag in Conflans-Sainte-Honorine ruft auch in Luxemburg Entsetzen hervor.

„Die Ermordung von Samuel Paty ist ein Angriff auf unsere Grundfreiheiten und Grundwerte“, schrieb Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Mittwoch bei Twitter. „Es ist ein Angriff auf uns alle. Engagieren wir uns gemeinsam für die Redefreiheit sowie für freie und aufgeklärte Bildung!“



Claude Meisch: "Angriff auf unsere Grundrechte" Foto: Claude Piscitelli

Lehrer „als Erste von Intoleranz bedroht“

Auch der luxemburgische Geschichtslehrerverband ALEH sowie die Geschichtsprofessoren an der Universität Luxembourg haben sich in einem gemeinsamen Kommuniqué zum gewaltsamen Tod ihres Kollegen Samuel Paty zu Wort gemeldet.

Ein Angriff auf das Bildungswesen habe eine starke symbolische Wirkung, heißt es in der Stellungnahme: „Diese Tat beweist auf tragische Art, wie wichtig es ist, in der Ausbildung junger Menschen darauf zu achten, dass sie einen kritischen und aufgeklärten Geist, Toleranz und Respekt entwickeln.“

Lehrer im Grundschul- und Sekundarschulwesen stünden in vorderster Reihe, wenn es darum geht, jungen Menschen reflektiertes und aufgeschlossenes Denken beizubringen. Sie seien aber auch als Erstes „durch Intoleranz bedroht“.

Macron bei Gedenkfeier für getöteten Lehrer in Paris Die Gedenkfeier zu Ehren des ermordeten Lehrers am Mittwochabend dürfte für Staatschef Macron ein Anlass sein, die Meinungsfreiheit zu verteidigen.

Im Innenhof der Pariser Sorbonne-Universität findet am Mittwoch eine nationale Gedenkveranstaltung für Samuel Paty statt. Der 47-Jährige wurde am vergangenen Freitag in einem Pariser Vorort von einem 18-Jährigen getötet und enthauptet. Der mutmaßliche Terrorist wurde erschossen. Der Anschlag löste Protest und Entsetzen im ganzen Land aus. Paty hatte Mohammed-Karikaturen im Unterricht thematisiert und war dafür angefeindet worden.

Staatschef Emmanuel Macron wird bei der Feier erwartet. Der Geschichtslehrer soll posthum in die Ehrenlegion aufgenommen werden.

