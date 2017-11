(asc) - Die Ausweisung einer georgischen Familie mobilisiert die Menschen zurzeit in den sozialen Netzwerken. Am Samstag reagierte nun auch Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn darauf.



Der zwölfjährige Junge, der in Luxemburg zur Schule ging, war am vergangenen 12. Oktober zusammen mit seiner Mutter per Zwangsausweisung in seine Heimat Georgien zurückgeschickt worden.

Minister Asselborn versichert nun, dass vor der Rückführung alle möglichen Lösungen in Betracht gezogen wurden. Eine Regularisierung sei allerdings nur möglich, wenn dem Ministerium keine falschen Informationen bezüglich der Identität und des Familienstands der betroffenen Personen mitgeteilt würden. Dies sei bei dieser Familie nicht der Fall gewesen, so das Außenministerium.



Die in den sozialen Medien verbreiteten Informationen würden den Fall auch nicht in seiner Gesamtheit widerspiegeln. Letztendlich seien die Eltern allerdings verantwortlich für ihre Kinder, sagt Jean Asselborn.