In ihrem Buch "Mein Leben als Frau in der Politik" gibt die langjährige Europaabgeordnete Astrid Lulling Einblicke in ihr fast 50-jähriges politisches Schaffen.

Politik 2 Min.

Astrid Lulling veröffentlicht ihre Autobiografie

Danielle SCHUMACHER In ihrem Buch "Mein Leben als Frau in der Politik" gibt die langjährige Europaabgeordnete Astrid Lulling Einblicke in ihr fast 50-jähriges politisches Schaffen.

Sie habe ihre Autobiografie geschrieben, weil sie eine der letzten noch lebenden Zeitzeugen sei, erklärte Astrid Lulling am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Buches "Mein Leben als Frau in der Politik". Angetrieben zur Niederschrift ihrer Erinnerungen hat sie aber auch die Tatsache, dass sie sich jahrelang in einer reinen Männerwelt behaupten musste.

Dass es bei der Buchpräsentation nicht an Anekdoten fehlte, versteht sich von selbst ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.