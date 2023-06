Der Ausschluss der Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises war unrechtmäßig, sagt das Gericht in letzter Instanz.

Wer darf sich im Namen des CNFL offiziell äußern?

Astrid Lulling erkämpft sich Platz im Nationalen Frauenrat zurück

(wel/C.) Die Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises (FNFL) hat endgültig den Prozess gegen den Nationalen Frauenrat CNFL gewonnen: Seit 2019 kämpft die Vereinigung mit ihrer Präsidentin Astrid Lulling an der Spitze gegen den Ausschluss aus dem Frauenrat. Der CNFL muss eine Prozesskostenentschädigung von 1.500 Euro tragen. Nun werde sich das Exekutivbüro der FNFL über die Schritte zur Wiederaufnahme in den CNFL-Verwaltungsrat beraten, heißt es am Freitag in einer Mitteilung von Lulling.

Der Nationale Frauenrat hatte die FNFL im Dezember 2019 ausgeschlossen, weil Astrid Lulling den CNFL bei einem Treffen mit Großherzogin Maria-Teresa diskreditiert und gedemütigt habe. Die ehemalige Abgeordnete und EU-Parlamentarierin habe zudem mehrmals abgelehnt, sich vor dem Frauenrat zu erklären.

Hintergrund ist, dass Lulling vor der Presse vertrauliche Interna aus einer Unterredung des CNFL mit der Großherzogin preisgab. So soll diese in Tränen ausgebrochen sein, nachdem Lulling ihr geraten habe, nicht mit dem Vorwurf, dass „die Situation der Frauen in Luxemburg katastrophal“ sei, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Der Nationale Frauenrat hatte noch keine Gelegenheit, sich mit dem Urteil auseinanderzusetzen und wird dies in einer nächsten Sitzung tun.

