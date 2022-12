Die ASTI setzt sich für die Regularisierung von Langzeitmigranten ein. Mithilfe einer Broschüre soll nun mit Vorurteilen aufgeräumt werden.

Langzeitmigranten

ASTI: „Kein Mensch ist illegal"

Maria Stankovic war elf, als sie mit ihrer Familie aus dem Kosovo nach Luxemburg kam. Mittlerweile ist sie 21, hat aber erst seit wenigen Monaten eine Aufenthaltsgenehmigung. „Es war ein extrem schwieriger Weg. 2014 wurde unser Asylantrag abgelehnt. Wir hatten aber Angst, in den Kosovo zurückzukehren, weil die Bedingungen dort sehr schlecht waren. Alle Versuche, beim Außenministerium etwas zu erreichen, blieben ohne Erfolg. 2015 wurde meine Mutter schwanger, ein Jahr später sollten wir das Land definitiv verlassen. Seither lebten wir illegal in Luxemburg“, erzählt sie.

Viele Umwege bis zur Aufenthaltsgenehmigung

Als Marias kleine Schwester gerade einmal 12 Monate alt war, wurden sie vom Eigentümer ihrer Unterkunft vor die Tür gesetzt. „Wir haben uns auf der Straße wiedergefunden. Ein Freund hat uns schließlich bei sich aufgenommen. Meine drei Schwestern und ich haben unsere Schule fortgesetzt.“ Eine Lehrstelle fand Maria später nicht, weil sie keine Papiere hatte. Sie musste sich anders durchgeschlagen und besuchte die Abendschule. Nach zehn schweren Jahren, vielen Umwegen und dank der Hilfe der ASTI haben Maria und ihre Familie nun einen geregelten Aufenthaltsstatus.

Maria Stankovic war gerade einmal elf Jahre alt, als sie mit ihrer Familie nach Luxemburg flüchtete. Foto: Anouk Antony

Die Bezeichnung ,Illegaler‘ ist nicht menschenwürdig. Jeder Mensch ist legal. Evandro Cimetta, Präsident der ASTI

Marias Geschichte ist nur ein Beispiel von vielen. Um die Problematik besser zu veranschaulichen und mit Vorurteilen aufzuräumen, hat die ASTI nun eine Broschüre mit dem Titel „Les sans-papiers au Luxembourg: au-delà des préjugés et des fantasmes“ herausgegeben. „Es ist das letzte Mal, dass wir das Wort ,Sans-Papiers‘ benutzen werden“, unterstreicht ASTI-Präsident Evandro Cimetta. Der Begriff stecke voller Vorurteile. „Schlimmer noch ist die Bezeichnung ,Illegaler‘, sie ist nicht menschenwürdig. Jeder Mensch ist legal. Auch wenn ihm – und das ist meistens der Fall - in der ganzen administrativen Prozedur ein kleiner Teil fehlt“, verdeutlicht er.



„Es ist ein Thema, das spaltet“, weiß Jessica Lopes von der ASTI. Foto: Anouk Antony

Genaue Zahlen fehlen, „es sind aber keine Massen“

Wie viele Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus tatsächlich in Luxemburg leben, lasse sich nur schwer sagen, weiß Jessica Lopes vom Guichet Info Migrants der ASTI. „Aufgrund ihres fehlenden Status leben diese Menschen in gewisser Weise im Verborgenen.“ Einige wenige Anhaltspunkte gebe es dennoch: 450 Personen, darunter 160 Minderjährige, haben seit März 2020 von der Verteilung von Lebensmittelgutscheinen der ASTI profitiert. Bei der letzten Regularisierungsaktion im Jahr 2013 erhielten 543 Personen eine Aufenthaltsgenehmigung. Es handele sich um ein Randphänomen, betont die ASTI.

„Diese Menschen finden sich im alltäglichen Leben in unmöglichen Situationen wieder und haben kaum Rechte. Das führt nicht selten zu Ausbeutung und Misshandlung“, gibt Cimetta zu bedenken. Während der Covid-Pandemie sei dies besonders deutlich geworden. „Da die Wirtschaft gestoppt wurde, haben sie ihr Einkommen verloren, wurden jedoch nicht durch das soziale Netzwerk aufgefangen, hatten kein Geld für Essen und keinen Zugang zu staatlichen Hilfen“, ruft Sérgio Ferreira, politischer Direktor der ASTI, in Erinnerung. Ab April 2020 habe man Lebensmittelgutscheine verteilt. Einzig auf die Unterstützung der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte und der Fondation Losch habe man zählen können.

Es werden Zahlen erfunden und es wird so dargestellt, als würden diese Menschen nur vom System profitieren wollen. Jessica Lopes, ASTI

Keine Gefahr für das Land

In der Broschüre wird deutlich gemacht, dass die Regularisierung der Langzeitmigranten keine Gefahr für das Land darstellt. „Es ist ein Thema, das spaltet. Vieles wird vermischt. Es werden Begriffe benutzt, die nicht korrekt sind, es werden Zahlen erfunden, es wird so dargestellt, als würden diese Menschen nur vom System profitieren wollen“, kritisiert Jessica Lopes. Auch sie unterstreicht, dass es sich nicht um „riesige Zahlen“ handele, ebenso wenig wie um eine homogene Gruppe, „sondern um Personen, die ihr Aufenthaltsrecht verloren haben - etwa weil sie arbeitslos wurden oder ihre Studien abgebrochen haben -, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die über die Gültigkeitsdauer ihres Kurzzeitvisums hinaus im Land geblieben sind, die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen europäischen Land haben oder die illegal nach Europa eingereist sind“.

Luxemburg ist ein Immigrationsland, wo aber die Immigration nicht diskutiert wird. Sérgio Ferreira, politischer Direktor der ASTI

Niemand würde flüchten, um in einem anderen Land vom System zu profitieren, sondern wegen der dramatischen Situation in der eigenen Heimat, bringt es der Präsident der ASTI auf den Punkt. „Unsere Hauptforderung ist deshalb eine Regularisierung aller betroffenen Menschen, die sowieso jetzt schon da sind. Außerdem schlagen wir Änderungen am Immigrationsgesetz vor, damit keine neuen irregulären Situationen mehr geschaffen werden. ,Wenn wir das tun, werden wir überrannt, damit geben wir ein falsches Signal‘, wird gerne behauptet. Das ist ein Hirngespinst. Es gibt Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, dass solche Befürchtungen unbegründet sind. Dann wären wir spätestens, seit es das Recht auf Freizügigkeit in der EU gibt, überschwemmt worden“, bekräftigt Cimetta.

Fehlender politischer Mut

Mit einer Kampagne will man die Parteien im Vorfeld der Wahlen sensibilisieren. Illusionen macht sich die Vereinigung aber nicht, „Diesen Themen nimmt man sich nicht an, um Stimmen zu bekommen. Es fehlt an politischem Mut“, bedauert Cimetta. „Luxemburg ist ein Immigrationsland, wo aber die Immigration nicht diskutiert wird, sie ist quasi ein Tabu oder wird genutzt, um zu manipulieren und falsche Bilder in Umlauf zu bringen. Wir brauchen eine inhaltliche Diskussion“, fügt Ferreira hinzu.

