Asselborn zum britischen Wahlergebnis: "Absolut nicht überrascht"

Luxemburgs Außenminister sieht das britische Wahlergebnis als "klares Signal". Jetzt gehe es darum, nach vorne zu blicken.

Außenminister Jean Asselborn hat am Freitagmorgen auf RTL Radio das Wahlergebnis in Großbritannien als "wenig überraschend" bezeichnet. Die britischen Wähler hätten ein klares Signal gesendet: "Ich denke, dass die Briten es mit dem Slogan der Tories 'let's get Brexit done' ernst meinen. Das Wahlergebnis ist zweifellos als Bekenntnis zum Brexit zu verstehen".

Die interessante Frage sei nun, ob der EU-Austritt Großbritanniens wirklich so schnell und reibungslos durchzuführen sei, wie es die Boris Johnson im Wahlkampf versprochen habe. Er persönlich sei da skeptisch: "Das Einzige, was jetzt klar ist, ist, dass am 31. Januar der Artikel 50 in Kraft tritt. Die Tories stehen unter Fraktionszwang, was das angeht. Bis zum 1. Juli dürften also die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU beginnen. Sollten diese erfolgreich sein, kann ein Abkommen zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Wir stehen also vor einer sehr kurzen Verhandlungsperiode. Zudem müssen alle EU-Mitgliedsstaaten im Parlament diesem Abkommen zustimmen. Auch das ist nicht einfach, wie wir während er Verhandlungen über das Ceta-Abkommen mit Kanada gesehen haben. Falls etwas schief läuft, sind auch provisorische Übergangsregelungen möglich".

Positiv an dem Ergebnis sei der Umstand, dass es nun mehr Planungssicherheit gebe und endlich ein Blick nach Vorn möglich sei. Das Ergebnis sei nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Die EU müsse sich jetzt darauf konzentrieren, ihre zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien zu gestalten. Die Biten würden Europa nicht vollständig verlassen und die starken kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Gemeinsamkeiten seien eine wichtige Basis für die Zukunft.

Für Luxemburg bedeute der Brexit vor allem eine Gefahr für den Finanzplatz, so Asselborn: "Wir müssen jetzt aufpassen, dass keine Marktverzerrungen entstehen und die City in London sich an die Spielregeln hält". Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Kommission in diesem Zusammenhang auch die Interessen Luxemburgs verteidigen werde.