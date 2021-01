Asselborn-Zitat: US-Außenminister Pompeo sagt Luxemburgbesuch ab

Weil der Luxemburger Außenminister Donald Trump als "Verbrecher" bezeichnet hatte, will sein Amtskollege Mike Pompeo nicht nach Luxemburg kommen. Das berichtet die "New York Times".

Tom RUEDELL Weil der Luxemburger Außenminister Donald Trump als "Verbrecher" bezeichnet hatte, will sein Amtskollege Mike Pompeo nicht nach Luxemburg kommen. Das berichtet die "New York Times".

Diplomatische Verstimmungen zum Ende von Donald Trumps Amtszeit: Weil Jean Asselborn in einem Interview den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump als „Verbrecher“ und „politischen Brandstifter“ bezeichnet hatte, hat Asselborns Amtskollege Mike Pompeo einen Besuch in Luxemburg abgesagt. Das berichtet die „New York Times“ am Dienstag.

Pompeo, dessen Amtszeit nächste Woche endet, befindet sich diese Woche auf seinem letzten Europabesuch, am Mittwoch ist ein Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel geplant. Laut Bericht in der New York Times habe Pompeo unterwegs einen Abstecher nach Luxemburg machen wollen. Von diesem Besuch sehe er aber kurzfristig ab - wegen der oben zitierten Äußerungen von Jean Asselborn am vergangenen Donnerstag. Asselborn hatte mit deutlichen Worten auf die Erstürmung des Kapitols in Washington DC am Mittwoch reagiert und Trump dabei die Verantwortung für die Krawalle zugeschrieben.

Asselborn: „Ich stehe zu meinen Aussagen“

Auf Rückfrage bestätigte Asselborn, dass ein Besuch von Pompeo in Luxemburg nicht stattfindet. Zu eventuellen Gründen wollte der Außenminister sich nicht äußern. Er bekräftigte aber, dass er zu den getätigten Aussagen stehe. „Nach den Bildern, die wir gestern Abend gesehen haben, darf man nicht länger um den heißen Brei reden“, hatte Asselborn nach dem Sturm auf das Kapitol dem „Luxemburger Wort“ gesagt. „Trump ist ein Verbrecher, ein politischer Brandstifter, der vor Gericht gehört.“ Er sei 2016 zwar demokratisch gewählt worden, habe aber nichts mit Demokratie am Hut, so der Diplomatiechef.

Die US-Botschaft war für einen Kommentar am Dienstagmittag nicht zu erreichen. Unklar bleibt damit, ob der Besuch von Pompeo überhaupt geplant war.

