Asselborn wird Spitzenkandidat der LSAP im Süden

Der derzeitige Außenminister, Jean Asselborn, steht erneut an der Spitze der Kandidatenliste der LSAP im Süden für die Wahlen in diesem Herbst. Der Vorschlag der Wahlkommission Süden muss noch beim Kongress am zehnten März angenommen werden.



Auf der Liste stehen neun Frauen und 14 Männer. Sie sollen im Stammbezirk der LSAP die sieben ihrer insgesamt 13 Sitze verteidigen. Laut „Sonndesfro“ vom Dezember 2017 droht der Partei allerdings dort der Verlust von zwei Mandaten. Neben Jean Asselborn als derzeit populärster Politiker treten mit Lydia Mutsch und Dan Kersch auch die anderen Südminister der Sozialisten an. Mit Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo, laut „Politmonitor“ die Nummer zwei der Gesamt-Popularitätsliste, sowie Fraktionschef Alex Bodry gehen weitere politische Schwergewichte ins Rennen und auch die Süd-Abgeordneten Taina Bofferding, Claudia Dall'Agnol, Yves Cruchten und Georges Engel sind keine Unbekannten mehr. Einzig Roger Negri fehlt von den aktuellen Abgeordneten; er tritt zum 1. April zurück, um Simone Asselborn-Bintz seinen Platz im Parlament zu überlassen.

Hier die vorgeschlagenen Kandidaten, deren Durchschnittsalter bei rund 47 Jahren liegt:

ASSELBORN Jean, Steinfort, 68 ; ASSELBORN-BINTZ Simone, Sanem, 52; BECKER-BAUER Danielle, Monnerich, 58; BEI-ROLLER Manon, Dippach/Garnich, 54; BIANCALANA Dan, Düdelingen, 40; BODRY Alex, Düdelingen, 59; BOFFERDING Taina, Esch/Alzette, 35; CRUCHTEN Yves, Käerjeng, 42; DALL'AGNOL Claudia, Düdelingen, 44; DI BARTOLOMEO Mars, Düdelingen, 65; ENGEL Georges, Sanem, 49; FEIEREISEN Carlo, Schifflingen, 40; GOFFINET Serge, Differdingen, 53; HANSEN Mike, Esch/Alzette, 35; JANSA Sylvie, Bettemburg, 59; KERSCH Dan, Monnerich, 56; MERTZIG Romain, Petingen, 53; MUTSCH Lydia, Esch/Alzette, 56; PIZZAFERRI Joelle, Esch/Alzette, 32; PULLI Sacha, Esch/Alzette, 27; RECH John, Düdelingen, 47; SCHWEICH Christine, Monnerich, 34; SKENDEROVIC Jimmy, Rümelingen, 32.