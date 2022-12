Der Außenminister und passionierte Hobbysportler muss für einige Tage kürzertreten: Auf ihn wartet ein Operationstermin.

Eingriff am rechten Knie

Asselborn wechselt wegen Knie-OP ins Homeoffice

(jt/mer) – Außenminister Jean Asselborn (LSAP) unterzieht sich am Montag einer Knie-OP. Der chirurgische Eingriff erfolgt am rechten Knie, wie die Regierung in einer Pressemitteilung präzisiert. Der 73-Jährige wird danach einige Tage im Krankenhaus bleiben, bevor er mit der Rehabilitation unter ärztlicher Aufsicht beginnt.

Während der Rehabilitation werde der Außenminister seine wesentlichen Aufgaben im Homeoffice erledigen, heißt es im Kommuniqué. Asselborn ist passionierter Radfahrer und fuhr mehrmals eine persönliche „Tour de France“. Auch im vergangenen Sommer zog es ihn mit dem Fahrrad in den heißen Süden des Hexagons. Seinen geliebten Drahtesel muss Asselborn nun für einige Zeit stehen lassen.

Doch er habe keinesfalls vor, mit dem Radfahren aufzuhören, versicherte Asselborn am Donnerstagnachmittag gegenüber dem „Luxemburger Wort“. Es gebe viele Sportler, die auch im höheren Alter und selbst mit zwei neuen Kniescheiben noch geradelt seien. Er wolle sich schnell wieder nach vorne kämpfen, betonte Asselborn: „Mein Ziel ist, nächstes Jahr wieder den Mont Ventoux zu fahren.“

