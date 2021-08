Der Außenminister und der Verteidigungsminister informierten die Presse über den Stand der Evakuierungsmission aus Afghanistan.

10.000 Evakuierungen aus Kabul in einer Woche

Am Mittwoch um 13 Uhr traten Außenminister Jean Asselborn und Armeeminister François Bausch vor die Presse um über den laufenden Evakuierungseinsatz aus Afghanistan zu berichten. Zuvor hatte Premier Bettel aus dem Ministerrat zu den Themen Covid und Hochwasser berichtet.

Asselborn erklärte, insgesamt 15 Flüchtlinge mit Ziel Luxemburg seien mittlerweile sicher in Melsbroek gelandet. Darunter befänden sich sieben von neun Menschen, die auf der „Luxemburger Evakuierungsliste“ standen, unter anderem eine Luxemburger Familie mit drei Kindern. Die beiden anderen Personen der Liste seien in den Niederlanden bzw. in Frankreich gelandet. Ebenfalls in Melsbroek angekommen sei eine Richterin, die in Afghanistan in akuter Lebensgefahr war, mit ihrer Familie.

Die Luxemburger Botschaft hat einen Bus bereitgestellt, der die Gruppe nach Luxemburg fährt, dort kümmere sich dann die Direction de l'immigration um sie.

Asselborn wie auch Verteidigungsminister Bausch betonten, dass die Situation in Kabul extrem kompliziert und nur durch gute internationale Zusammenarbeit, insbesondere mit Belgien und den Niederlanden, aufzulösen war. „Das Problem waren nicht Flugzeuge oder Plätze in Flugzeugen, sondern der Zugang zum Flughafen“, so Asselborn. „Die Familie ist dreimal zum Flughafen gefahren und zweimal weggeschickt worden, mit allen Konsequenzen, vor allem für die Kinder.“

Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag sei es dann mit Hilfe aus Belgien gelungen, den Menschen Treffpunkte zu nennen und sie in den Airport zu holen, wo sich dann alles wegen der nötigen Personenkontrollen weiter verzögert habe.

„Nicht ans Luxemburger Image gedacht“

Bausch erklärte die Logistik hinter der Evakuierung, ebenfalls im europäischen Kontext. „Das kam in den vergangenen Tagen etwas kurz: Luxemburg ist eingebettet in eine europäische Struktur, die nur zusammen etwas erreichen kann“, so der Verteidigungsminister.

Es stelle sich nicht die Frage nach nationalen Interessen oder wem genau welches Flugzeug gehöre: „Wir haben in Zusammenarbeit mit sieben Ländern 10.000 Menschen in einer Woche evakuieren können, unter extremen Bedingungen“ sagte Bausch und machte klar: „Wir haben in den letzten neun Tagen an vieles gedacht, aber nicht an Luxemburgs Image“. Zurzeit befinden sich noch zwei Luxemburger, ein Offizier der Armee und ein Mitarbeiter des Außenministeriums, in Islamabad, wo sie bei der Koordination aushelfen. Sie sollen in den nächsten Tagen nach Luxemburg zurückkehren.

