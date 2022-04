Der Immigrationsminister stellt eine Beruhigung der Flüchtlingswelle aus der Ukraine fest. Vergangene Woche wurden 350 Anträge auf temporären Schutz gestellt.

Flüchtlingswelle aus der Ukraine

Asselborn: „Flüchtlingslage ist überschaubar“

Michèle GANTENBEIN

Die Pressekonferenz von Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn (LSAP) am Montag begann mit einer scharfen Verurteilung des Massakers in der ukrainischen Kleinstadt Butscha nahe Kiew, mit mehreren hundert getöteten Zivilisten. Asselborn sprach von einer „Safari auf Menschen“ und bezeichnete die Antwort Russlands, es handle sich um von ukrainischer Seite gestellte Bilder, als „sehr, sehr schlimm“. „Ich frage mich, wie tief der russische Präsident noch fällt“, so Asselborn, bevor er auf das eigentliche Thema seiner Pressekonferenz einging: die Flüchtlingslage in Luxemburg.

Asselborn stellte eine Beruhigung der Lage fest, was die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge angeht. Vergangene Woche seien 350 neue Anträge auf vorübergehenden Schutz eingegangen, in den zwei Wochen davor seien es noch 1.000 Anträge gewesen. Beim „Office national de l'accueil“ (ONA), zuständig für die Aufnahme von Antragstellern und die Einrichtung und Verwaltung von Unterkünften für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen, haben sich vergangene Woche 100 Menschen gemeldet.

Insgesamt haben sich Asselborn zufolge seit Beginn des Krieges in der Ukraine 1.605 Personen beim ONA gemeldet. Allerdings könne er nicht einschätzen, inwiefern die Situation sich infolge der Gräueltaten in Butscha verändern werde.

Von den 1.605 Personen, die sich beim nationalen Aufnahmeamt gemeldet haben, haben 88,8 Prozent die ukrainische Nationalität, 60 Prozent sind Frauen und 35 Prozent Minderjährige. 1.040 von insgesamt 4.069 Antragstellern haben inzwischen den vorübergehenden Schutz erhalten, also knapp ein Viertel. Die Abwicklung der Anträge geht Asselborn zufolge inzwischen etwas schneller vonstatten. Konnte man bislang 70 bis 80 Gesuche pro Woche behandeln, so seien es jetzt zwischen 80 und 100 pro Woche.

Das ONA verwaltet 17 Aufnahmestrukturen, darunter die SHUK (Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg), mit insgesamt 2.177 Betten, die Asselborn zufolge zu 83 Prozent belegt sind.

Die Situation sei überschaubar und gut zu bewältigen, weil man zusätzlich zur SHUK die angrenzende Halle 7 der LuxExpo nutzen könne. Dort sei Platz für 500 Menschen, momentan seien 300 Menschen dort untergebracht.

Zum 11. April aber muss die Halle 7 geräumt sein. Die eingangs vorgesehene Alternative, eine Halle in Contern, sei vom CGDIS geprüft und verworfen worden, unter anderem aus Sicherheitsgründen und wegen fehlender sanitärer Anlagen. Die Halle sei frühestens zum Ende des Jahres bezugsfertig.

Die Menschen aus der Halle 7 werden nun in eine Zelthalle umgesiedelt mit einer Kapazität von bis zu 500 Personen. Die Zelthalle wird auf einem Parkplatz auf Kirchberg unweit der Coque aufgerichtet und soll Anfang nächster Woche bezugsfertig sein.

Längerfristige Unterbringung

Für Menschen, die den vorübergehenden Schutz haben, werden Unterkünfte hergerichtet, in denen sie längerfristig bleiben können. Derzeit stehen für sie ein Hotel in Differdingen zur Verfügung, hier können 190 Personen unterkommen. Im Kulturzentrum in Nospelt können 60 Menschen unterkommen. Ab kommendem Montag ist ein Hotel in Echternach bezugsfertig, mit Platz für 100 Personen. In etwa einem Monat soll auch das frühere „Wort“-Gebäude in Gasperich bezugsfertig sein, mit Platz für 200 Personen.

Geplant ist auch, das „Centre de traduction“ neben der Europäischen Investitionsbank (Bâtiment T) stufenweise als Unterkunft in Betrieb zu nehmen. Auch hier sollen Personen untergebracht werden, denen der vorübergehende Schutz zuerkannt wurde.

Auch zahlreiche Gemeinden haben dem ONA Unterkünfte gemeldet. Sie wünschen sich eine bessere Kommunikation mit dem ONA. Syvicol-Präsident Emile Eicher hatte gegenüber dem „Luxemburger Wort“ kritisiert, das ONA käme mit der Überprüfung der kommunalen Unterbringungsangebote nicht hinterher.

Am Montag darauf angesprochen meinte Jean Asselborn: „In der aktuellen Situation kommt fast niemand hinterher. Wir sind von morgens bis abends gefordert.“ Viele Mitarbeiter fielen krankheitsbedingt aus. „Ich hoffe, dass es bald besser geht. Wenn jetzt noch eine große Welle kommt, sind wir bald mit unserem Latein am Ende“, so Asselborn.

Zur Kritik des Syvicol-Präsidenten, es müsse nicht alles perfekt sein, meinte Asselborn, dass die Sicherheitsregeln eingehalten werden müssten, vom ONA und von den Gemeinden. „Die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht infragezustellen.“ Alle müssten die Nerven behalten.

3,5 Mal mehr Betten als 2014

Seit 2014 habe sich die Flüchtlingslage Situation stark verändert, sagte der Immigrationsminister. „2014 hatten wir 2.000 Betten und zwischen 1.000 und 1.500 Asylbewerber. Heute haben wir in der regulären Asylprozedur 4.000 Betten und 3.700 Asylbewerber - zuzüglich 2.177 Betten für Personen, die einen Antrag auf vorübergehenden Schutz stellen. Wir haben also 3,5 Mal mehr Betten und fünf Mal mehr Antragsteller als das 2014 der Fall war“, so der Immigrationsminister.

Die Situation stellt die staatlichen Stellen vor große Herausforderungen. Das gilt auch für das Bildungsministerium, das rund 1.000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche schulisch integrieren muss. Auch das ONA kommt an seine Grenzen, trotz der 40 Neuzugänge, die in den vergangenen Wochen rekrutiert wurden. Laut Asselborn hatte das ONA 2015 70 Mitarbeiter, „heute arbeiten dort 176 Personen“. Auch die beiden Hilfsorganisationen Caritas und Croix Rouge seien dabei, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, um die Situation zu bewältigen.

Asselborn betonte, ihm sei wichtig sei, alle Flüchtlinge, ob aus der Ukraine oder anderen Teilen der Welt, ob privat oder in einer ONA-Struktur untergebracht, die gleiche Behandlung zukommen zu lassen. „Was für den einen gilt, gilt auch für den anderen.“

