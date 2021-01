Der Außenminister ist "überzeugt, dass die EU das Richtige gemacht hat". Gleichzeitig kritisierte er erneut die Grenzschließungen zu Beginn der Pandemie: "Glücklicherweise sind wir davon weg."

Asselborn: EU muss Recht auf Impfung garantieren

(dpa) - Außenminister Jean Asselborn hat die Corona-Impfstrategie der Europäischen Union verteidigt. Die EU-Kommission habe sehr viel in die Erforschung des Corona-Impfstoffs investiert, sagte Asselborn am Samstag im rbb-Inforadio. Die Kommission müsse zudem jedem in Europa ein Recht auf Impfung garantieren.

„Ich bin überzeugt, dass die Kommission das Richtige gemacht hat, dass jedes Land genug Impfstoff zur Verfügung hat“, sagte der Außenminister. „Wir sind ja in einer Zeit, wo immer mehr Impfstoffe auch genehmigt werden. Da habe ich nicht allzu große Bedenken.“

Die EU-Kommission hatte seit dem Sommer Verträge mit insgesamt sechs Impfstoffherstellern ausgehandelt und sich Bezugsrechte von bis zu knapp zwei Milliarden Dosen für die 450 Millionen EU-Bürger gesichert. Doch hat bisher nur der Impfstoff von Biontech und Pfizer eine EU-Zulassung. Von diesem Mittel hat die EU-Kommission 300 Millionen Dosen bestellt und versucht nun, mehr zu bekommen. Am 6. Januar könnte auch der US-Hersteller Moderna eine Zulassung für seinen Impfstoff in der EU bekommen.

Asselborn wiederholte seine Kritik an den „nationalen Reflexen“ der Grenzschließungen zu Beginn der Pandemie im Frühjahr. Es sei gut, dass diese Reflexe unter der deutschen Ratspräsidentschaft korrigiert worden seien: „Glücklicherweise sind wir davon weg“, so der LSAP-Politiker.