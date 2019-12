Der Vize-Premierminister sollte das Datum seines Rücktritts noch vor Weihnachten publik machen, meint der Außenminister. Etienne Schneider kündigt daraufhin eine Pressekonferenz an.

Asselborn ermahnt Schneider - der reagiert prompt

(TJ/jt) - Sollte sein Parteikollege und Vize-Premierminister Etienne Schneider amtsmüde sein, habe man dies zu respektieren, so Außenminister Jean Asselborn am Donnerstag auf RTL Télé. Allerdings könne man nicht "bis Liichtmëssdag" auf eine Entscheidung von Schneider warten. Er wünscht sich ein klares Bekenntnis am besten noch vor Weihnachten. Sollte der Regierungsvize das Ministermandat an den Nagel hängen, gelte es, den Generalrat der Partei einzuberufen, um über die Nachfolge des Gesundheits- und Wirtschaftsministers zu befinden. Und das müsse zügig geschehen. In der jetzigen Situation sei die Partei gelähmt und gebe den Anschein, als stehe sie unter Schockstarre.

Etienne Schneider nahm die Aussagen seines Parteikollegen verschnupft zur Kenntnis. Zu Radio 100,7 sagte er am Donnerstagabend, dass er sich am kommenden Montag bei einer Pressekonferenz zu seinem Rücktritt äußern werde. Dabei werde er auf den Zeitpunkt seines Abschieds und seine Zukunftspläne eingehen. Wäre Asselborn am Nachmittag vor der RTL-Sendung bei einer parteiinternen Versammlung dabei gewesen, hätte er dies bereits gewusst, so Schneider, der aber betonte, dass ihm die "guten Ratschläge" des dienstältesten Regierungsmitglieds "sehr wichtig" seien.

Fayot möglicher Nachfolger

Asselborn kann sich durchaus vorstellen, dass LSAP-Präsident Franz Fayot als Nachfolger Schneiders in die Bresche springt. Fayot bringe, sowohl was sein Wahlresultat als auch die Kompetenzen und Erfahrung angeht, alle Voraussetzungen mit, sagte er bei RTL. Fayot ist aktuell Parteipräsident der LSAP.

Ob die Zentrumsabgeordnete Francine Closener gegebenenfalls interessiert sei, den Vorsitz der Partei zu übernehmen, wollte der Außenminister nicht kommentieren. Es sei noch zu früh, um darüber zu spekulieren. Allerdings, so der Diplomatiechef, sei es ein positives Signal, sollte eine Frau die LSAP-Präsidentschaft übernehmen.