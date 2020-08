Angesichts der rückläufigen Infektionszahlen hat der Aussenminister in Berlin um ein Ende der Test- und Quarantänevorschriften gebeten.

Asselborn bittet um Ende der Einstufung als Risikogebiet

Angesichts der rückläufigen Infektionszahlen hat der Aussenminister in Berlin um ein Ende der Test- und Quarantänevorschriften gebeten.

Die am Mittwoch vom Gesundheitsministerium veröffentlichten epidemiologischen Zahlen sind rückläufig und bestätigen die Tendenz der letzten Wochen. Mit 47,44 ansässigen Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum vom 3. bis zum 9. August wurde die von den deutschen Behörden festgelegte Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner deutlich unterschritten.

Aus diesem Anlass hat Jean Asselborn sich an seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas gerichtet um die neuesten Entwicklungen der Infektionszahlen in Luxemburg darzulegen und auf die weiterhin großflächig angelegten Tests hinzuweisen, die erlauben Risikokontakte schnellstmöglich zu erfassen, um so Infektionsketten wirksam zu unterbrechen.

Asselborn betont in seinem Schreiben, dass es nach den von den deutschen Behörden festgelegten Kriterien keine Grundlage mehr für eine Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet gibt. Er erhofft sich, dass Berlin Luxemburg schnellstmöglich nicht mehr als Risikogebiet sieht.



