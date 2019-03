Asselborn bestätigt: Sechs Luxemburger erhalten Nazi-Rente

Sechs in Luxemburg lebende Menschen erhalten bis heute eine sogenannte Nazi-Rente aus Deutschland. Wie Außenminister Jean Asselborn betont, ist aber weder die Identität oder die Nationalität der Betroffenen bekannt, noch der Grund, warum sie diese Rente erhalten.

Sechs in Luxemburg lebende Menschen erhalten bis heute eine sogenannte Nazi-Rente aus Deutschland. Wie Außenminister Jean Asselborn betont, ist aber weder die Identität oder die Nationalität der Betroffenen bekannt, noch der Grund, warum sie diese Rente erhalten.

(str) - Nachdem die Information, dass noch heute 18 Menschen eine Rente wegen ihrer Verdienste für den deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg erhalten, für Empörung in Belgien gesorgt hat, stellte sich auch im Großherzogtum die Frage, ob dies auch hierzulande der Fall sein könnte.

Nun gibt es dazu eine offizielle Stellungnahme: Wie Außenminister Jean Asselborn am Freitag in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage von Sven Clement (Piratepartei), klarstellte, gibt es in Luxemburg sechs Personen, die eine dem deutschen Bundesversorgungsgesetz von 1950 entsprechende Rente erhalten ...