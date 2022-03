Der Außenminister verstieg sich in einem Radiointerview zu einer scharfen Äußerung über den russischen Präsidenten.

Politik 2 Min.

„Physesch eliminéiert“

Asselborn: Aussage über Putin war ein „Fehler“

(jt) - Außenminister Jean Asselborn (LSAP) hat sich am Mittwochmorgen in einem Interview mit Radio 100,7 zu einer radikalen Äußerung über Wladimir Putin hinreißen lassen. Auf die Frage, welche Lösung es gebe, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen, sagte Asselborn, dass die Aktionen nur von Putin selbst gestoppt werden könnten. Der 72-Jährige sprach aber auch von der Möglichkeit, den russischen Präsidenten „physisch“ zu „eliminieren“. Putin bezeichnete er in dem Interview als „Banditen“ und „Diktator“.

Seine Aussagen über den russischen Präsidenten scheint Asselborn nun zu bereuen. „Auch nach 18 Jahren als Außenminister kann ich meine Emotionen und meinen Gerechtigkeitssinn nicht unterdrücken angesichts des unermesslichen menschlichen Leids, das unschuldigen Menschen zugefügt wurde“, wird Asselborn in einer Pressemitteilung zitiert. „Das war ein Fehler, aber auch ein Ventil, um die Situation zu bewältigen. Ich akzeptiere die Kritik, sie ist berechtigt. Ich werde meinen Kopf nicht in den Sand stecken.“

Ein ausgebranntes Auto steht in der Nähe des durch Angriffe zerstörten Gebäudes der regionalen Verwaltung von Charkiw. Foto: Ukrinform/dpa

Asselborn erklärte, dass er die Aussagen „im Affekt“ getätigt habe, nachdem er von den Zerstörungen in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw erfahren habe, wo russische Luftangriffe laut ukrainischen Angaben bereits mehrere Dutzend Zivilisten getötet haben. Der Chefdiplomat äußerte sich skeptisch über die Chancen, den Konflikt auf diplomatischem Wege mit Verhandlungen zu lösen. „Wir dürfen den Leuten nicht erzählen, dass wir diplomatisch mit einem Putin als Präsident noch die Kurve kriegen werden“, sagte er.

Zuvor hatten CSV und Déi Lénk die Äußerung des Außenministers kritisiert. Die „eskalierende Rhetorik“ wäre für einen Mann seines Amts unangebracht, sagte der CSV-Parteichef Claude Wiseler. Er könne die Wut Asselborns verstehen, dies würde jedoch nur Öl auf das Feuer schütten. In der jetzigen Situation brauche es eine Politik des klaren Kopfes und der ruhigen Hand, so Wiseler.

Das Originalzitat von Jean Asselborn laut Website von 100,7:

„Wann dat russescht Vollek géif gesinn, wat de Putin do futti mécht a wéi vill Angscht hie mécht a wéi vill Liewen, datt hien um Gewëssen huet. Da géif menger Meenung no de Kreml gestierzt ginn. Dat wier jo och alles, wat een him kéint wënschen, datt dee géif wierklech och physesch eliminéiert ginn, fir datt dat dote géif ophalen. Dat schéngt mer dat eenzegt ze sinn. Dir hutt mech gefrot: Gëtt et eng Hoffnung mat Verhandlungen? Also ech ka mer dat net virstellen.“

