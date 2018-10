Armutsrisiko steigt

Laut einer Statec-Studie zur Arbeit und der sozialen Kohäsion ist das Armutsrisiko in Luxemburg wieder gestiegen. 2017 waren laut Statec 18,7 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht.

Laut einer Statec-Studie zur Arbeit und der sozialen Kohäsion ist das Armutsrisiko in Luxemburg wieder gestiegen. 2017 waren laut Statec 18,7 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht.

Obwohl die Wirtschaft brummt, steigt die Zahl der Menschen, die dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, weiter an. "Der Staat müsste jedes Jahr die Summe von 700.000.000 Euro mobilisieren, um die Armut in Luxemburg auszulöschen", so Serge Allegrezza, Direktor der Statistikbehörde.

In ihrem diesjährigen Bericht zur Arbeit und sozialen Kohäsion hat der Statec das monatliche Einkommensminimum ermittelt, welches in Luxemburg ein menschenwürdiges Leben ermöglicht ...