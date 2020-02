Jeder Fünfte in Luxemburg lebt in Angst, mit seinem Einkommen nicht über die Runden zu kommen. Die Politik ist sich nicht genügend bewusst, was das für die Menschen bedeutet.

Armut in Luxemburg: Auf Messers Schneide

Dass die Politik sich eingehend mit dem Thema Armut auseinandersetzt, ist eher selten. Am Dienstag haben die Abgeordneten die Gelegenheit, ihre Vorschläge zur Bekämpfung und Prävention von Armut im Parlament vorzutragen.

Von Michèle Gantenbein und Annette Welsch 2018 waren in Luxemburg – statistisch gesehen – 18,3 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet. Das sind über 100.000 Menschen. Die Armutsgrenze für eine Einzelperson lag 2018 bei 2.013 Euro im Monat, für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 4.228 Euro. Viele bezweifeln, dass Luxemburg ein Armutsproblem hat ...