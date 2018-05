Armut auf dem Vormarsch

"Die, die viel haben, bekommen immer mehr. Die die wenig haben, bekommen immer weniger."

Kinderarmut in Luxemburg hat ein anderes Gesicht als Kinderarmut in Afrika. Man trifft die Kinder nicht in zerrissenen Kleidern und bettelnd an einer Straßenecke. Sie gehen zur Schule, haben genug zu essen und ein Dach über dem Kopf.



In Luxemburg arm zu sein, bedeutet, auf vieles verzichten zu müssen, was für andere selbstverständlich ist: im Sportverein aktiv sein, Markenklamotten tragen, in Urlaub fahren, Konzerte besuchen ...