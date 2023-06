Luxemburg braucht ein neues Armeegesetz. Nach langem Warten liegt nun das Gutachten des Staatsrates vor. Es dürfte für wenig Freude sorgen.

Gutachten des Staatsrates

Armeegesetz unter Beschuss

(mas) - Erst spannte der Staatsrat die Armeeführung während langen Monaten auf die Folter. Nun dürfte die Hohe Körperschaft mit ihrem Gutachten zur Reform des Armeegesetzes, das nicht mit formellen Beanstandungen spart, für Ernüchterung sorgen.

In jüngerer Vergangenheit hatten sowohl der Armeechef als auch der Armeeminister immer wieder die Bedeutung der Reform hervorgehoben, die den Spielraum in puncto Einstellungen und Laufbahnen erweitern soll - zuletzt François Bausch (Déi Gréng) bei der Vorstellung der überarbeiteten Leitlinien der luxemburgischen Verteidigung. Da brachte der Minister seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der 114 Artikel umfassende Text, der das mehrfach modifizierte Rahmengesetz aus 1952 ablösen soll, die Abstimmungshürde im Parlament noch vor Ende dieser Legislaturperiode passiert.

Nun müssen zunächst die 15 Hürden des Staatsrates in Form von „Oppositions formelles“ aus dem Weg geräumt werden. In der Hauptsache beziehen sich die Beanstandungen der Hohen Körperschaft auf Personalfragen - Einstellung, Ausbildung, Laufbahn – und deren verfassungsrechtliche Interpretationen. Dabei bezieht sich die Begutachtung sowohl auf die alte Verfassung (Artikel 96) als auch auf das neue Grundgesetz, das am 1. Juli in Kraft tritt.

Zwei wesentliche Neuerungen

Zu den großen Neuerungen des Reformtextes gehört neben der Verlängerung der Dienstzeit von drei auf vier Jahre die Einführung der Besoldungsgruppen A2 (Bachelor) und B1. Zu dem Punkt meldet der Staatsrat zwei größere Bedenken an. Zum einen wird eine realistische Einschätzung der Kosten vermisst; die Hohe Körperschaft hätte sich eine Simulierung der Personalkosten bei vollständiger Umsetzung der Reform gewünscht. Dabei geht es vor allem um den Übergang aus der heutigen C1-Besoldung in die neu geschaffene B1-Einstufung.

Zum anderen moniert der Staatsrat die Komplexität der militärischen Struktur und Hierarchie. Diese führt neben den Besoldungsgraden die militärischen Dienstgrade sowie die Dienstzeit („Grade d’ancienneté“), womit der Gesetzentwurf zunehmend vom allgemeinen Recht des öffentlichen Dienstes abweiche.

Enttäuscht zeigt sich der Staatsrat zudem von jenen Artikeln, die sich mit der Organisation und Struktur der Armee befassen. Diese würden hinter den Erwartungen des „Exposé des Motifs“ zurückbleiben, heißt es im Gutachten; so würden beispielsweise Details zu den Befehlsketten fehlen.

