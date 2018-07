Trotz eines vergleichsweise hohen Lebensstandards müssen auch in Luxemburg viele Familien und Alleinstehende mit ihren Kindern alltäglich um ihre Existenz kämpfen.

Arm in einem reichen Land

Steve BISSEN

Luxemburg gehört laut internationalen Statistiken seit Jahren zu den Ländern mit dem weltweit höchsten Lebensstandard. So belegt das Großherzogtum etwa beim durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen regelmäßig einen Spitzenplatz. In einem so reichen Land, scheint das Thema Armut doch eigentlich keine große Rolle mehr zu spielen. Und doch. Auch im reichen Luxemburg müssen viele Menschen jeden Monat kämpfen, um mit ihrem verfügbaren Einkommen über die Runden zu kommen. 2016 lag die Armutsrisikoquote bei 16,5 Prozent. Besonders stark betroffen sind Alleinerziehende und Alleinstehende (siehe Grafik).

Das Abdriften in Armut kann dabei sehr unterschiedliche Gründe haben – persönliche Schickssalsschläge, Krankheiten oder auch schlicht unbezahlte Rechnungen gehören dazu. Und aus der Armutsspirale kann man nur sehr schwer aus eigener Kraft wieder herauskommen trotz eines im europäischen Vergleich gut ausgebauten sozialen Sicherungsnetzes. Davon berichten vier Menschen, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählen (Die Namen der Beteiligten wurden von der Redaktion geändert). Sie sind auf die Hilfe von karitativen Organisationen angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Das Phänomen Armut Opfer von Armut kann prinzipiell jeder werden - auch im wohlstandsverwöhnten Luxemburg - trotz eines gut ausgebauten sozialen Sicherungsnetzes.

Dabei wird deutlich, dass es beim Thema Armut in Luxemburg weniger um materielle Armut statt vielmehr um soziale Ausgrenzung geht. Scheinbar alltägliche Dinge wie zum Beispiel ein Eintagesausflug mit den Kindern – für die meisten Menschen selbstverständlich - überschreiten schnell das zur Verfügung stehende Budget. Die soziale Teilhabe an der Gesellschaft beschränkt sich aufgrund der finanziellen Sorgen oft auf ein Minimum.