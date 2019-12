Bastogne erinnert mit Videoprojektionen und nachgestellten Kampfszenen an die Ardennenschlacht. Am Montag werden prominente Staatsgäste in der belgischen Grenzstadt und in Luxemburg erwartet.

Ardennenschlacht: Gedenken in Bastogne und Luxemburg

Bastogne erinnert mit Videoprojektionen und nachgestellten Kampfszenen an die Ardennenschlacht. Am Montag werden prominente Staatsgäste in der belgischen Grenzstadt und in Luxemburg erwartet.

(dpa/jt) - Mit spektakulären Videoprojektionen am Kriegsdenkmal Le Mardasson hat die belgische Stadt Bastogne am Wochenende an die deutsche Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg erinnert.

6 Ein deutscher Jagdpanzer bei einer Reenactment-Schlacht in Hardigny bei Bastogne. Foto: AFP/John Thys

um weitere Bilder zu sehen. Ein deutscher Jagdpanzer bei einer Reenactment-Schlacht in Hardigny bei Bastogne. Foto: AFP/John Thys Schauspieler in Wehrmachtsuniformen stellen Szenen aus der Ardennenoffensive vor 75 Jahren nach. Foto: AFP/John Thys An der Gedenkveranstaltung in Bastogne nahmen auch Veteranen aus den USA teil. Foto: AFP/Belga/Dirk Waem Das Mardasson Denkmal wurde für die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Ardennenoffensive erleuchtet. Sie gilt als letzte Offensive der deutschen Wehrmacht an der Westfront im Zweiten Weltkrieg. Foto: Bernard Gillet/BELGA/dpa Foto: AFP/John Thys Schauspieler stehen auf der Bühne vor dem Kriegsdenkmal "Le Mardasson" in Bastogne, an dem Videoprojektionen aufleuchten. Foto: Sebastien Etienne/BELGA/dpa

Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete, stellte die einstündige Aufführung „Wege zur Freiheit“ am Samstagabend vier Schicksale des Kriegsgeschehens im Winter 1944/45 in den Mittelpunkt: einen amerikanischen Soldaten, einen deutschen Soldaten, ein Mädchen aus der Region und eine im Bombenhagel getötete Krankenschwester.



Am Sonntag fand auf dem Hameau de Hardigny bei Bastogne zudem ein Reenactment statt. Laienschauspieler stellten dabei auf dem Hameau de Hardigny Szenen aus der Schlacht nach.



Zu den Gedenkfeiern kam auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, mit einer Parlamentsdelegation nach Bastogne. Zuvor war Pelosi in Luxemburg empfangen worden.

Die Demokratin erinnerte an die etwa 20.000 getöteten amerikanischen und alliierten Soldaten. „Wir waren stolz, unsere tapferen Veteranen zu ehren, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben“, schrieb Pelosi auf Twitter.

This evening, we honored WWII veterans w/ a visit to the Bastogne Barracks. We also had the privilege to stand shoulder to shoulder w/ 101st Airborne Division soldiers at the Bois Jacques foxholes where we honored 101st Airborne veterans of the #BattleoftheBulge. pic.twitter.com/dhmpBqniDU — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 16, 2019

Am Montagvormittag werden bei einer Zeremonie anlässlich des 75. Jahrestags der Ardennenoffensive der belgische König Philippe und die belgische Premierministerin Sophie Wilmès, US-Verteidigungsminister Mark Esper, der deutsche Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier und dessen polnischer Amtskollege Andrzej Duda in Bastogne erwartet. Auch Vertreter Luxemburgs, Kanadas, Großbritanniens, der Niederlande und Frankreich werden für die Gedenkfeier in die wallonische Grenzstadt reisen. Ein 96-jähriger US-Kriegsveteran, der an der Schlacht in den Ardennen teilgenommen hat, soll eine Rede halten.



Am Nachmittag gehen die Erinnerungsfeiern auf dem amerikanischen Militärfriedhof in Luxemburg-Hamm weiter. Auf der Anlage im Val du Scheid in der Nähe von Sandweiler liegen 5.000 amerikanische Soldaten begraben, darunter der Held der Ardennenschlacht, General George S. Patton.

In nahezu aussichtsloser Lage an allen Fronten hatte der deutsche Diktator Adolf Hitler am 16. Dezember 1944 in Südbelgien und Teilen Luxemburgs einen letzten Vorstoß gegen die vorrückenden Alliierten gewagt und anfänglich militärische Erfolge verzeichnet. Nach rund sechswöchigen Gefechten wurde die Wehrmacht zurückgedrängt und schließlich im Mai 1945 zur Kapitulation gezwungen.