Arbeitslosenzahlen blieben im Februar stabil

Sarah CAMES Die Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 6,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sind rund 400 Leute weniger bei der Adem eingeschrieben.

Die Zahl der Arbeitssuchenden lag am 28. Februar bei 19.474. Das teilte die Agentur für Arbeit (Adem) am Montag in einem Presseschreiben mit. Das stellt einen Rückgang von 406 Personen im Vergleich zum Januar 2021 dar - im Vergleich zum Februar 2020 ist es hingegen eine Steigerung über 2824 Personen (17 Prozent).

Die Arbeitslosenrate, auf saisonabhängige Unterschiede bereinigt, liegt laut der Statistikbehörde STATEC seit August 2020 unverändert bei 6,3 Prozent. Im März und April vergangenen Jahres stiegen die Arbeitslosenzahlen rasant an, bevor sie im Mai wieder zu sinken begannen.

Im Februar 2021 haben sich 2.115 Einwohner bei der Adem eingeschrieben. Das stellt im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang von 77 Personen (3,5 Prozent) dar. Über das vergangene Jahr gesehen fanden zwar weniger Leute eine neue Arbeit, die Zahl der Neueinschreibungen bei der Adem stieg allerdings nicht übermäßig an.

Über ein Jahr gesehen stieg die Zahl der ansässigen Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen, um 1811 (21,8 Prozent) und liegt derzeit bei 10.128. Im Monat Februar wurden der Adem 1014 freie Stellen gemeldet, ein Rückgang von 13,6 Prozent im Vergleich zum Februar 2020. Seit Anfang des Jahres steigt diese Zahl jedoch kontinuierlich an.

