Arbeitslosenrate sinkt, doch eine Zahl bereitet Sorgen

Auf dem Arbeitsmarkt in Luxemburg gibt es Anzeichen von Entspannung. Doch die Adem stellte im August eine Trendwende bei den Neuanmeldungen fest.

Die Corona-Krise lastet weiterhin auf dem Arbeitsmarkt in Luxemburg. Allerdings gibt es Anzeichen für eine Besserung: Nach den Höchstständen im Frühjahr sinkt die Arbeitslosenrate seit einigen Monaten wieder.

Zum Stichtag 31. August waren 18.525 Menschen in Luxemburg arbeitslos, das sind 1.232 Personen (oder 6,2 Prozent) weniger als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenrate betrug Ende August 6,4 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie noch bei 5,4 Prozent. Im Jahresvergleich stieg die Arbeitslosenzahl zwischen August 2019 und August 2020 allerdings um beträchtliche 20,5 Prozent.

Die Agentur für Arbeit Adem macht in einem Kommuniqué auf bestimmte Warnzeichen aufmerksam. In der ersten Phase der Pandemie zwischen April und Juli 2020 sei der Anstieg bei der Arbeitslosigkeit nicht auf Neuanmeldungen zurückzuführen gewesen. Vielmehr hätten bereits registrierte Arbeitslose in dieser Phase seltener eine neue Stelle gefunden.

Nun zeichnet sich allerdings eine Trendwende ab: Im August seien 2.332 neue Stellensuchenden-Dossiers angelegt worden, ein Zuwachs von 7,5 Prozent im Vergleich mit August 2019. Es habe im Vormonat vermehrt Entlassungen gegeben und es seien mehr Arbeitsverträge nicht verlängert worden. Auch viele junge Arbeitssuchende unter 25 Jahren hängen wegen der Krise in der Warteschlange fest.

